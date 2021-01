Keskustelu Ylivieskan kasarmista jatkuu vilkkaana lukijoiden palstalla: Komiat kuvat ja puheet – entä teot?

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Maanantain 11.1. Kalajokilaakso, sivu 5. Komia kuva Ylivieskan rautatiestä aseman kohdalta. Itäpuoli täynnä rivi korkeita talotöröjä, keskustan puolella samannäköisiä lisää vähän hajallaan ja se mikä siinä on tärkein näytettävä; kasarmi uuden kaavaehdotuksen mukaan.

Tekstissä kerrotaan, kuinka kaavoitus etenee Ylivieskan aseman seudulla. Ihanaa vihdoin! Niinikään tekstissä tunnustetaan alue maakunnallisesti arvokkaaksi ja ”kaavoitusta valmistellaan maakuntakaavan ja yleiskaavan tavoitteiden pohjalta huomioimalla rakennusperinnön, kulttuuriympäristön ja kaupunkikuvan kannalta suunnittelualueelle sijoittuva arvokas kasarmialue”. Ja vielä suoraa lainausta: ”Asemanseutua suositellaan kehitettävän sen arvojen pohjalta..." Vielä myöhemmin: ”Kaupunkikuvassa halutaan säilyttää osa maakunnallisesti arvokkaasta rautatieaseman alueesta rakennuksineen...” Apua!

Isossa kuvassa näytetään kolme kasarmin taloa ja vesitorni. Siinä kaikki arvokkuus ja kunnioitus entiselle rakennusperinteelle. Rakennuksia on toki jäljellä seitsemän. Sitä vielä voi sanoa kasarmiksi, jota kolme taloa ei enää ole. Sehän on melkein yhtä hullu kuin se taannoinen esitys, että ne kolme taloa siirretään Olmalan alueelle ja niin on kasarmi pelastettu.

Minä ihmettelen, miten edes Päivärinnan perilliset eivät ole puuttuneet asiaan. Me kaikki tiedämme, että valtiopäivämies Pietari Päivärinta vänkäsi pohjanmaan radan tekemään mutkan Kokkolasta Ylivieskan kautta. Ilman sitä mutkaa Ylivieska olisi kyläpahanen.

Rautatien myötä tuli kasarmi. Ylivieskassa on onnistuttu hävittämään kaikki historiallisesti arvokkaat rakennukset. Nyt kun olisi mahdollisuus korjata hävittämisen häpeä, niin eiköhän olla viemässä sekin viimeinen mahdollisuus.

Olen yrittänyt miettiä, mikä on syynä siihen, että Ylivieskassa on vuosikymmenien ajan ollut päättäjillä halu saada tuhota viimeisetkin talot, joita he ovat aina kutsuneetkin rötisköiksi. Ammatti-ihmiset ovat tiettävästi tutkineet rakennukset ja todenneet, että jokaikinen talo on vielä kohtuuhinnoin korjattavissa. Siihen aikaan, kun ne on rakennettu, ei tehty hometaloja. Nyt olisi vain kiire pelastaa talot.

Entisaikaan oli vanhojen puutalojen remonttien osaajia. Nyt on muotia tehdä jopa kerrostaloja puusta, pienemmistä taloista puhumattakaan. Vielä on elossa puuremontoinnin osaajia. Heidän taitonsa pitää saada talteen ennenkuin on myöhäistä.

Ehdotankin, että yllä mainittu aseman kaavoitussuunnitelma unohdetaan ja aletaan ”rojekti”, johon kutsutaan kautta koko valtakunnan parhaat puuremonttien osaajat tekemään näyttämisen arvoinen kasarmi korjattuine taloineen. Se vasta olisi alueen arvoinen teko. Kerkiäisivät nykykoulutuksen saaneet talonrakentajat oppia vanhoilta osaajilta heidän oppinsa.

Ettei vaan se syy, miksi päättäjät ovat olleet nirsoja alueen säilyttämiseen, onkin siinä, ”etteivät he tiedä mitään joosefista”, muualta tulleina heillä ei ole juuria tälle alueelle. Ylivieskahan on tunnettu siitä, että täällä voidaan valita virkoihin muualta kotoisin olevia. (Toisin kuin Nivalassa, jossa kelpaa vain omat).

Maire-Liisa Salmela

Ylivieska