Kasarmin tuho! – Kaisa Savela kirjoittaa lukijoiden palstalla lukeneensa pöyristyneenä uutista Ylivieskan Kasarmin kaavasta

Luin 11.1. päivän Kalajokilaaksoa pöyristyneenä. Jutussa annettiin ymmärtää otsikkoa myöten, että Kasarmin kaava etenee maakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön arvot huomioiden, kun käytännössä on kyse kasarmialueen tuhoamisesta.

Tarkoitus on jättää ainoastaan kolme kasarmialueen seitsemästä rakennuksesta ja vesitorni. Tuhota loput rakennukset ja tehdä tilalle kerrostaloja ja kummallisia aukioita, kun meillä on jo tarpeeksi tätä asfalttikenttää keskustassa.

Kasarmialue puistomaisena kokonaisuutena ovat ne meidän juuret, ja arvokas elävä muistomerkki sekä Pietari Päivärinnasta että Kyösti Kalliosta. Samalla se on arvopohja koko yhteisön kehittämiselle.

Voidaanko rakentaa hyvää tulevaisuutta, jos ei kunnioiteta menneisyyttä. Ei voida. Ylivieskalla on erinomainen tilanne kasvavana seutukaupunkina, ja tätä tulevaisuutta ei olisi ilman rautatien merkittävää vaikutusta kehitykseemme.

Jokainen kasarmialueen taloista voidaan korjata, ja korjauksen neliöhinta on edullisempi kuin uudisrakennuksen (tämän voi lukea myöskin kasarmialueen taloista tehdyistä kuntoarvioista). Lisäksi voidaan todeta, että koko tämän ajan, kun keskustelua Kasarmin tulevaisuudesta on käyty, kasarmialue on tuottanut. Se on tuottanut vuokratuloja eli mielikuva vain kuluja vievästä alueesta ei pidä paikkaansa. Jospa näillä vuokratuotoilla voitaisiin saada edes talojen maalaus aikaan, niin keskustelun sävy alueesta muuttuisi.

Kasarmin talot on tehty komeasta hirrestä, joka kestää monta sataa vuotta. Talot ja hirret kestävät kyllä keskustelua vaikka vielä seuraavat 20 vuotta, mutta jos ne tuhotaan, se on lopullista. Silloin aluetta ei saada koskaan takaisin.

Jospa vuokrattaisiin jokainen talo ulkopuolisille, jotka saisivat korjata ne omaan käyttöönsä, kuten on tehty Asemapäällikön talon suhteen. Aluetta markkinoitaisiin mahdollisuutena, eikä ongelmana, kuten on tähän asti tehty.

Lopuksi: kuka haluaa historian kirjoihin nimensä otsikon alle ”Kasarmin hävittäjät”? Toivottavasti ei kukaan!

Kaisa Savela

Ylivieska

