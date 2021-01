Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskan seudun kansalaisopiston opinto-oppaassa on kevätkaudelle 167 uutta kurssia. Apulaisrehtori Seija Pulli-Marjakangas sanoo, että ilmoittautuminen kevään kursseille on käynnistynyt hyvin, vaikka epävarmuus kurssien toteutumisesta on aiheuttanut paljon kysymyksiä.

– Rajoitusten jatkumisen takia ryhmäopetusta kursseilla, jotka olisivat alkaneet tammikuun aikana, ei voida aloittaa suunniteltuna ajankohtana. Ne aloitetaan vasta sitten, kun se on ohjeistuksen mukaan turvallista.

Opettajat ovat varautuneet tilanteeseen ja sekä uusille että syksyllä alkaneille ryhmäopetuksen kursseille päivitetään uudet alkamisajankohdat.

– Siksi on erittäin tärkeää, että ilmoittautumisen yhteydessä annettavat yhteystiedot ovat oikeat, koska muutoksista ilmoitetaan jokaiselle kursseille ilmoittautuneelle henkilökohtaisesti. Muutoksista ilmoitetaan myös kansalaisopiston sosiaalisen median kanavissa, Pulli-Marjakangas korostaa.

Hän muistuttaa myös, että kurssimaksut peritään vain toteutuneista tunneista.

– Jos kurssi keskeytyy koronan takia, eikä sitä voida toteuttaa etäopetuksena, opiskelijoita ei laskuteta tunneista, jotka jäävät pitämättä.

Kansalaisopiston kurssitarjontaan on tullut runsaasti verkkokursseja. Tänä keväänä verkossa harrastetaan esimerkiksi mindfulnesia ja opetellaan kännykällä kuvaamista.

Ajankohta on hyvä myös kielten ja vieraiden kulttuurien opiskelemiselle. Kevään verkkokursseilla tutustutaan muun muassa Kiinan kieleen ja kulttuuriin. Pohjoissaamen alkeiskurssin vie opiskelijat lappalaiseen kulttuuriin.

Tekstiilityön opettajan Sari Vierimaan mukaan korona-aika on lisännyt lyhytkurssien kysyntää. Siihen on pyritty vastaamaan tarjoamalla lyhytkursseja ilta- ja viikonloppupainotteisesti, että myös työssäkäyvät pääsevät osallistumaan kursseille.

– Lyhytkursseilla on tarjolla tuttuja suosikkeja. Uutta tarjontaa on värianalyysi, saippuapaja ystävänpäivän alla, betonimunat ja kulhot pääsiäisen tienoolla, kukkia kirjomalla, vauvan pehmokirja ja omatekoinen peili.

Kahvipusseista tuotteeksi ei ole lyhytkurssi, mutta se on edelleen suosittua ja sitä sekä uutta suosikkia makrameeta pääsee harrastamaan useammalla kurssilla.

– Ompelunharrastajille on tarjolla useita kursseja ja aloittelevat neulootikot toivotan tervetulleeksi opettelemaan villasukan kantapäätä kurssille, jolla opetellaan kunnolla peruskantapää, Vierimaa kertoo.

Musiikillista antia kevään kurssitarjonnassa on tulossa uusi, kiinnostava etäkurssi Biisinkirjoitus lyriikkapaja.

– Kurssilla opiskellaan laulun sanoituksien eli lyriikoiden tekemistä. Opettajana on ansioitunut ja kokenut laulaja-lauluntekijä Mirkka Paajanen Helsingistä, kansalaisopiston päätoiminen musiikinopettaja Jaana Yrttiaho kertoo.

Uusia kursseja ovat Sievissä kitaran ja sähköbasson alkeet -kurssi ja Alavieskassa kaikenikäisille suunnattu Bändikurssi. Ylivieskassa Elämystalo Artterissa miksataan ja roudataan äänentoistokurssilla.

– Se on tilaisuus päästä rakentamaan lavaäänentoisto oikeaan teatterinäytökseen ja päästä mukaan teatterin toimintaan, Yrttiaho sanoo.

Ylivieskassa keväällä alkavia kursseja on muun muassa suosittu YksinlaulukurssiPavarotti, jossa laulunopettajana on Helsingistä muuttanut Kristiina Nietula.