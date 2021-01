Penkkarit ja vanhojen tanssitkin siirretään Ylivieskassa – Kaupunki linjasi helmikuun alkuun ulottuvat koronarajoitukset

Ylivieskan kaupungin koronarajoitustoimenpiteet jatkuvat 1. helmikuuta saakka. Kaupungin laajennettu johtoryhmä on tehnyt päätöksensä toimintojen rajoituksista. Muun muassa etäopetuksessa jatkavan lukion penkkarit ja vanhojen tanssit siirretään.

Sosiaali- ja terveysministeriön linjausta noudattaen leviämisvaiheessa olevilla alueilla ei ole mahdollisuutta vähentää rajoituksia, vaan aikaisemmin määritellyt rajoitukset jatkuvat. Maskisuosituksia on laajennettu koskemaan myös alakoulujen kuudesluokkalaisia.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru muistutti kuntia torstain tiedotustilaisuudessa noudattamaan toimenpiteitä tiukimman mahdollisen tulkinnan mukaan.

Ylivieskassa 1. helmikuuta saakka: Ylivieskan kaupungin hallinnassa olevat julkiset tilat pysyvät suljettuna. Uimahalli ja kaupungin sisäliikuntatilat, kuten jäähalli ja koulujen harrastustilat pysyvät suljettuna. Huipputasolla ammattimaisesti kilpailevien urheilijoiden harjoittelumahdollisuudet turvataan. Liikuntajohtaja jakaa nämä harjoitusvuorot.

Kaupungin järjestämä ryhmäliikunta ja kansalaisopiston ryhmien toiminta Ylivieskassa ovat keskeytyksissä helmikuun alkuun saakka.

Kirjasto on rajoitetusti avoinna ja siellä on asioitava vartissa. Omatoimilehtisali on suljettuna, ja tapahtumat on peruttu.

Kulttuurikeskus Akustiikka, nuorisotalo Sputnik ja Elämystalo Artteri ovat suljettuina.

Ylivieskan Seudun Musiikkiopiston toiminta jatkuu ennallaan, mutta opisto ohjeistaa erikseen rajoituksistaan.

Ylivieskan Kehityspalvelut YTEKin tilat pysyvät auki. Ohjaamo ja Jelppiverkko toimii etätyösuosituksen mukaisesti. Työllisyyspalveluiden toiminta jatkuu ennallaan.

Esi- ja perusopetuksessa (luokat 0–9) ei siirrytä tässä vaiheessa etäopetukseen. Etäopetukseen voidaan siirtyä vain siinä tapauksessa, jos paikallinen tartuntatautiviranomainen tai Aluehallintovirasto niin päättää.

Maskisuositus on voimassa Jokirannan koululla luokilla 7–9 sekä alakoulujen 6-luokkalaisilla. Yhdistelmäluokilla maskit jaetaan myös 5-luokkalaisille. Kaupunki jakaa maskit oppilaille.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain nojalla toimialueensa kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu korkeintaan kymmenen henkilöä edellyttäen, että niissä varmistetaan turvallisuus opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjein.

Ylivieskan kaupunki sekä peruspalvelukuntayhtymä Kallion tartuntatautiviranomaiset suosittelevat vahvasti maskien käyttöä alueellaan.