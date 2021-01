Haapajärvellä on todettu positiivinen koronanäyte. Asiakas ja altistuneet on asetettu karanteeniin, ja tartunnan lähde on tiedossa.

Peruspalvelukuntayhtymä tiedotti asiasta 13.1.

Lievissäkin hengitystieoireissa on syytä hakeutua matalalla kynnyksellä koronavirustestiin. Ajan voit varata puhelinnumerosta 044 7700 701.

On erittäin tärkeää, että töihin, kouluun tai hoitopaikkaan ei mennä sairaana, eikä lievissäkään oireissa. Muistetaan turvavälit, hyvä käsihygienia ja käytetään maskeja.

Selänteen nettisivuilta ja facebook-sivuilta löydät Selänteen alueella koronaa koskevat rajoitukset ja suositukset. Lisätietoa rajoituksista ja suosituksista löytyy Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sivuilta www.oyskorona.fi