Maha- ja suolistoalueen hoitoon keskittynyt gastrokirurgian poliklinikka on aloittanut vuoden alusta toimintansa Oulaskankaalla.

Jo tätä ennen sairaalassa on tehty gastrokirurgisia toimenpiteitä kahden erikoisyleislääkärin voimin. Nyt avatulla poliklinikalla työskentelee gastrokirurgiaan erikoistuvia lääkäreitä.

– Tavoitteena on, että syksyllä tai viimeistään ensi vuoden alusta täällä olisi pysyvä erikoislääkäri gastrokirurgiassa, toimintaa Oulaskankaalla käynnistelevä Sanna Siponen sanoo. Hän erikoistuu gastrokirurgiaan.

Gastrokirurgian poliklinikka sijaitsee Oulaskankaan sairaalan toisessa kerroksessa. Kuvassa gastrokirurgiaan erikoistuva lääkäri Sanna Siponen. Anne Mattila

Gastrokirurgiassa hoidetaan maha- ja suolistoalueen oireista kärsivien lisäksi tyrävaivoja. Poliklinikkatutkimusten ohella Oulaskankaalla tehdään päiväkirurgisia toimenpiteitä tällä erikoisalalla. Isommat leikkaukset keskitetään jatkossakin Ouluun.

– Täällä tehdään myös paksunsuolen ja mahalaukun tähystystutkimuksia sekä pieniä toimenpiteitä, kuten polyyppien poistoa ja peräpukamien hoitoa, Siponen kertoo.

Tarve oli tärkein tekijä gastrokirurgian laajentamisessa Oulaisiin.

– Täällä oli selkeä tarve, ja muualla resurssien puutetta päiväkirurgisille toimenpiteille. Oulaskangas haluaa palvella oman alueensa potilaita tässäkin asiassa, Sanna Siponen sanoo ja toivoo, että Oulun eteläpuolisen alueen potilaat pyytäisivät lähettävää lääkäriä tekemään lähetteen juuri Oulaskankaalle.

Lähettävien terveyskeskusten ja sairaaloiden lisäksi potilaita tulee Oulaskankaan omasta toiminnasta. Oulaisissa puretaan myös jonkun verran Oulun yliopistollisen sairaalan tyräjonoja.

Sanna Siponen on käynnitelemässä gastrokirurgian poliklinikan toimintaa Oulaskankaalla. Anne Mattila

Maha- ja suolistoalueen sairaudet ovat viime vuosien aikana lisääntyneet. Huomattava osa potilaista hoituu päiväkirurgisilla toimilla, vain pieni osa tarvitsee Sanna Siposen mukaan laajempia hoitotoimia.

– Esiintyvyydestä on vaikea sanoa muuta kuin, että tämän erikoisalan syöpäleikkauksia tehdään koko ajan enemmän. Ne kaikki toteutetaan Oulussa, hän sanoo.

Oulaskankaalla tehdään muun muassa vatsanpeite- ja nivustyräleikkauksia sekä peräpukama- ja sappileikkauksia. Niitä toteutetaan sekä avo- että tähystysleikkauksina.

– Oireita tekevät tyrät eivät korjaudu ilman leikkausta. Sappivaivoja joudutaan leikkaamaan harkinnan mukaan, jos ruokavaliohoito ja elämäntapamuutokset eivät auta, Siponen kertoo.

Tulosaluejohtaja Asko Rantala kertoo, että viime vuonna Oulaskankaan sairaalan leikkaustoiminta teki hyvän tuloksen sekä taloudellisesti että toiminnallisesti tarkasteltuna. Anne Mattila

Leikkaustoiminta on Oulaskankaalla sujunut sekä talouden että toiminnan osalta hyvin viime vuonna. Tulosaluejohtaja Asko Rantala uskoo ja toivoo, että sama tahti jatkuu myös alkaneena vuotena.

– Kevään koulutustaukoa lukuun ottamatta leikkaustoiminta on ollut koko ajan käynnissä. Keväällä koulutimme leikkaussalihenkilökunnan päivystykseen varahenkilöstöksi, Rantala ksanoo.

Hyvästä vuodesta kertoo muun muassa se, että ortopedisia leikkauksia tehtiin puolitoista prosenttia edellisvuotta enemmän eli yhteensä 1 266 kappaletta.

– Taustalla on se, että sairaanhoitopiiri päätti keskittää koronapotilaiden hoitamisen Ouluun. Oulaskankaalle tulee vain koronaepäiltyjä, mutta todetut koronapotilaat siirretään eteenpäin. Näin on turvattu se, että meidän toimintamme on voinut jatkua normaalisti, Asko Rantala sanoo.

Oulakankaalla on viime vuonna purettu myös Oulun yliopistollisen sairaalan leikkausjonoja.

Oulaisissa on nykyisin käytössä viisi isoa salia ja yksi pieni. Leikkausosaston remontti ja uudet välinehuollon tilat valmistuivat viime keväänä.