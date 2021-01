Oulaisten Karahkan tuulivoimahanke hyrrää eteenpäin – Tuulivoimapuiston rakentaminen voitaisiin aloittaa jopa ensi syksynä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Oulaisten Karahkan tuulivoimapuistohanke etenee. Viime maanantain kokouksessaan Oulaisten kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle Karahkan tuulivoimaosayleiskaavan hyväksymistä. Kaava on ollut viime kesänä yleisön nähtävillä ja siitä on voinut jättää palautetta.

Tarkoitus on pystyttää 25 tuulivoimalaa Karahkan alueelle Piipsjärveltä länteen. Voimaloita on yksi alkuperäistä suunnitelmaa vähemmän. Yksi jätettiin pois, koska se oli liian lähellä asutusta Merijärven puolella. Raja asutukseen on kaksi kilometriä.

Oulaisten kaupunginjohtaja Hannu Kaartinen kertoo, että tuulivoimapuisto ei saanut yleisöltä sen suurempia huomautuksia. Ihmisiä huolestutti lähinnä voimaloinen välkkyvät valot ja niiden maisemavaikutukset.

Kaavan eteneminen viivästyi viime vuoden loppupuolella muutamalla kuukaudella, kun hankkeeseen odotettiin lausuntoa puolustusvoimilta. Puolustusvoimat halusi selvittää, häiritsevätkö tuulivoimalat lentoliikenteen tutkia. Lausunnossa todettiin, että häiriötä ei synny.

Kaartinen kertoo, että tuulivoimapuistohanke etenee seuraavaksi valtuustoon. Jos valtuusto hyväksyy kaavan, eikä siitä tule valituksia tai viivästyksiä, tuulivoimapuistoon aletaan hakea rakennuslupia. Rakentaminen voitaisiin silloin aloittaa mahdollisesti jo ensi syksynä.

Tuulivoimalat rakennuttaisi VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy.