Pohjois-Pohjanmaan koronasuosituksia jatketaan 1. helmikuuta saakka – Luvassa kuitenkin lievennyksiä lasten ja nuorten harrastustoimintaan, kirjastoja ja uimahallejakin voidaan avata

Pohjois-Pohjanmaan koronasuositukset jatkuvat 1. helmikuuta saakka. Alueellinen koordinaatioryhmä linjasi kuitenkin lievennyksiä lasten ja nuorten harrastustoimintaa koskeviin suosituksiin. Kirjastoja ja uimahalleja voidaan kuntien harkinnan mukaan avata, jos kunnan epidemiatilanne on rauhallinen.

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä kokoontui arvioimaan alueen tilannekuvaa tiistaina 12. tammikuuta. Ryhmä totesi, että vaikka epidemia on alueella edelleen leviämisvaiheessa, tilanne on myös tasaantunut. Joulun lomakauden jälkeen tartuntoja on todettu suhteellisen rajatussa kohderyhmässä.

– Lomakauden jälkeinen tartuntamäärien kasvu oli jossain määrin ennakoitavissa. Tartunnat ovat lähtöisin pääasiassa nuorten aikuisten illanvietoista – joko yksityisistä tapaamisista tai esimerkiksi baareista. Kokonaistilanne sairaanhoitopiirissä ei ole huonontunut, johtajaylilääkäri Juha Korpelainen kommentoi.

Leviämisvaiheen kriteereistä ilmaantuvuus ja todettujen positiivisten tartuntojen prosenttiosuus täyttyvät alueella edelleen. Tämän vuoksi koordinaatioryhmä linjasi, että alueelle aikaisemmin annettuja suosituksia maskien käytöstä, yksityistilaisuuksien järjestämisestä, ikääntyneiden ja riskiryhmien suojelemisesta sekä opetuksen järjestämisestä, etätyöstä ja etäkokouksista jatketaan 1. helmikuuta saakka. Maskien käyttöä suositellaan nyt valtakunnallisen linjauksen mukaan kaikille yli 12-vuotiaille.

Aluehallintovirasto valmistelee jatkoa aikaisemmin tehdylle päätökselle yli kymmenen hengen yleisötilaisuuksien kieltämisestä.

Koordinaatioryhmä toteaa tiedotteessaan, että suuri osa alueen tartunnoista keskittyy Ouluun, muualla maakunnassa tilanne on rauhallisempi. Tästä syystä myös suositusten toimeenpanossa jätetään harkintaa alueen kunnille.

Aikaisemman linjauksen mukaan kaikkia kuntien hallinnoimia julkisia tiloja on suositettu pidettävän suljettuna. Uuden linjauksen mukaan kunta voi erityisen harkinnan ja kunnan epidemiologisen tilanteen mukaan avata sellaisia julkisia tiloja, joissa riski tartunnoille on matala. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi kirjastot ja uimahallit.

Toinen suosituksiin tehty muutos koskee lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Suositusta on tarkennettu siten, että alle 18-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta voi kunnan niin päättäessä jatkua. Harrastustoiminnan jatkuessa tulee huomioida sosiaali- ja terveysministeriön ohje siitä, että osallistujien sekä lasten saattajien tulee voida välttää lähikontakti toisiinsa.

Nämä muutokset suosituksiin astuvat voimaan 14.1. alkaen.