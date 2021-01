Ylivieskalaiselle Streamteamille uudet tilat Helsingin Fredriksbergin kestävän kehityksen korttelista

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Rakennusyritys NCC on solminut vuokrasopimuksen tuotantoyhtiö Streamteam Nordic Oy:n kanssa, joka muuttaa Helsingin Vallilaan Konepajan alueelle rakennettavaan Fredriksbergin D-taloon alkusyksystä 2022. Streamteam Nordic on yksi Euroopan suurimmista televisiolähetysten tuotantopalveluiden tarjoajista. Sen kotipaikka on Ylivieska.

Streamteam Nordic muuttaa osan toiminnoistaan MTV:n kanssa samaan rakennukseen.

– Meille rakentuu yli 2 000 neliötä teknistä tv-tuotantotilaa, kuusi uutta studioita ja 11 lähetysyksikköä, joten pystymme tulevaisuudessa hoitamaan 21 yhtäaikaista korkeatasoista tv-lähetystä. Vallilaan muuttavat myös toimistot Isolta Pajalta, mutta yhtiön kotipaikka säilyy Ylivieskassa, Streamteamin hallituksen puheenjohtaja Juha Koskela valottaa.

NCC on solminut vuokrasopimuksen Streamteam Nordic Oy:n kanssa, joka muuttaa Helsingin Vallilaan Konepajan alueelle rakennettavaan Fredriksbergin D-taloon alkusyksystä 2022. NCC

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Mediatiedotteessa kerrotaan, että D-talon tilat tulevat toimimaan myös MTV:n mediaperheen ja sen laajan viihde-, draama-, urheilu-, uutis- ja ajankohtaisohjelmatarjonnan kotina.

MTV tiedotti muutosta Vallilan Konepajan alueelle 13. elokuuta 2020. Nyt mediatalo vahvistuu entisestään, kun Streamteam on solminut vuokrasopimuksen NCC:n kanssa samaiseen Fredriksbergin D-taloon.

– Fredriksberg D:stä on muodostamassa uutta luovaa kulttuuria alueelle tuova mediatalo. On hienoa saada sinne MTV:n seuraksi Streamteam, joka on yksi Pohjoismaiden suurimmista teknisistä tuotantoyhtiöistä. D-talo on nyt käytännössä vuokrattu täyteen, NCC:n myyntipäällikkö Uku Jaatinen kertoo tiedotteessa.

– Streamteam tunnetaan innovatiivisuudesta ja tuotantojen korkeasta teknisestä laadusta. Fredriksberg D:n modernit ja elämykselliset tilat vastaavat hyvin teknisiin tarpeisiimme, ja luovat meille samalla mahdollisuuden kehittää sekä työntekijä- että asiakaskokemustamme, yhtiön toimitusjohtaja Johanna Koskela jatkaa.

Kestävä kehitys, kiertotalous ja hiilijalanjäljen pienentäminen ovat olleet Fredriksbergin suunnittelun keskiössä.

– Ne ovat myös meille Streamteamissä tärkeitä tekijöitä, jotka vaikuttivat vahvasti päätökseemme siirtyä kortteliin vuokralaisiksi, lisää Streamteamin hallituksen jäsen Eeva Kovanen.

Uuden rakennuksen energiatuotannossa hyödynnetään uusiutuvaa energiaa.

Fredriksbergille lasketaan hiilijalanjälki ja se toteutetaan BREEAM-ympäristöjärjestelmän mukaisesti, tavoitteena Excellent-taso.

– Talon katolla olevien aurinkopaneelien tuottama energia vastaa vuositasolla säästöjä yhteensä 25 000 hiilidioksidipäästökilon edestä. Olemme myös tutkineet mahdollisia tapoja toteuttaa Streamteamille tärkeitä kestävän kehityksen tavoitteita. Yksi varteenotettava vaihtoehto on konehuoneiden tuottaman lämmön käyttäminen kiinteistön lämmitykseen, millä voitaisiin kattaa parhaimmillaan jopa 90 prosenttia lämpöenergian tarpeesta. Tulevaisuudessa systeemiä voitaisiin mahdollisesti laajentaa lämmittämään myös korttelin muita rakennuksia. Streamteamin pitkän vuokrasopimuksen myötä järjestelmän hyödyt ovat merkittävät, NCC:n projektipäällikkö Miro Pojanluoma sanoo.

Streamteam Nordic on yksi Euroopan suurimmista televisiolähetysten tuotantopalveluiden tarjoajista, joka toteuttaa yli 1 300 livetuotantoa vuodessa. Yhtiö on perustettu vuonna 2006 ja se työllistää noin 50 henkilöä kokoaikaisesti sekä yli 150 freelanceria.

Streamteamin palvelut kattavat koko televisiolähetysten tuotantoketjun kuvaamisesta valmiiseen lähetykseen. Streamteamin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 10,5 miljoonaa euroa, ja se kasvoi lähes kymmenen prosenttia edellisvuodesta.