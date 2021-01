Nivalan ja Ylivieskan tartunnat viimeisimmät THL:n koronakartalla – sunnuntaina ei uusia tapauksia Kalajokilaaksosta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koronakartalla ei sunnuntaina tapahtunut muutoksia Kalajokilaaksossa.

Lauantaina alueelta nousi kaksi uutta koronavirustartuntaa THL:n karttapäivitykseen, kun Nivalan ja Ylivieskan tapausmääriin oli tullut yhden tartunnan lisäys.

Nivalassa on todettu kaikkiaan 27 tartuntatapausta. Ylivieskassa tapauksia on kirjattu 55. Koko maassa tilastoitiin sunnuntaina 198 uutta tartuntaa. Yhteensä koronatapauksia on tilastoitu epidemian alusta lähtien 38 590.

THL:n koronakartalle on koottu ne kunnat, joissa on todettu vähintään viisi tartuntaa. Alle on listattu koronakartalla esiintyviä kuntia tapausmäärineen:

Alavieska 5

Haapavesi 19

Kalajoki 8

Nivala 27

Oulainen 10

Reisjärvi 12

Sievi 23

Ylivieska 55