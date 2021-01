Koronarokotukset ovat edenneet Pohjois-Pohjanmaalla ripeästi – Rokotetuissa on muun muassa Jokilaaksojen pelastuslaitosten henkilöstöä

Koronarokotukset käynnistyivät Pohjois-Pohjanmaalla joulun välipäivinä. Perjantaihin 8.1. mennessä rokotteita on annettu hieman yli 1600 henkilölle.

Ensimmäisessä vaiheessa rokotettavaksi kutsuttiin teho-osastojen ja päivystyksen sekä koronapotilaita hoitavien osastojen ja ensihoidon henkilöstöä. Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) henkilöstöä rokotetuista on noin 1200. Lisäksi rokotettujen joukossa on muun muassa Nordlabin ja Oulun kaupunginsairaalan henkilöstöä sekä ensihoidon henkilöstöä Oulu-Koillismaan ja Jokilaaksojen pelastuslaitoksilta.

– Rokotukset ovat edenneet hyvin ja loma-ajasta huolimatta rokotekattavuus tässä ensimmäisessä rokotettavien ryhmässä on nyt liki 74 prosenttia. Tämä kertoo siitä, että rokotteisiin suhtaudutaan meillä myönteisesti, kertoo johtajaylilääkäri Juha Korpelainen.

Lopuille ensimmäiseen henkilöstöryhmään kuuluville järjestetään OYSissa vielä uusi rokotuspäivä, jotta rokote ei jää esimerkiksi lomien vuoksi keneltäkään saamatta.

Jonkin verran keskustelua on herännyt siitä, onko rokotteita annettu sellaisillekin henkilöille, jotka eivät kuulu ensi sijassa rokotettavien ryhmään. Tätä on OYSissa selvitetty.

– Selvityksen perusteella räikeitä väärinkäytöksiä ei ole tapahtunut, ennemminkin on ollut pientä tulkinnanvaraisuutta. Mukana on ollut esimerkiksi joitakin eläkeläisiä, jotka kuitenkin tekevät keikkatöitä OYSissa koronapotilaita hoitavissa yksiköissä, eli he kuuluvat ryhmään tällä perusteella, Korpelainen kertoo.

Kiinnostus rokotuksia kohtaan on ollut suurta niin sosiaali- ja tervedenhuoltoalan henkilöstön kuin kansalaistenkin parissa. Vielä toivotaan kuitenkin malttia, että omaa rokotusvuoroa jaksettaisiin odottaa. Nyt toteutettavalla rokotusjärjestyksellä varmistetaan, että ammattilaisia riittää epidemian huonontuessakin hoitamaan kaikista kiireellisintä hoitoa vaativia potilaita.

Koronapotilaita hoitavan henkilöstön jälkeen vuorossa ovat iäkkäiden asumis- ja laitoshoitoyksiköiden asukkaat ja henkilökunta sekä muuta kiireellistä hoitoa antavien yksiköiden henkilöstö. Näiden osalta rokotukset käynnistyvät Pohjois-Pohjanmaalla jo lähiviikkojen aikana.

Sen jälkeen rokotuksen saavat kaikki yli 70-vuotiaat ja henkilöt, joilla on vakavalle koronataudille altistavia sairauksia. Viimeisenä rokotetaan muu väestö.