Jäihin hukkumiset lisääntyivät roimasti vuonna 2020 – Katso täältä turvallisen jäällä liikkumisen muistilista

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton (SUH) mukaan vuonna 2020 hukkui 113 ihmistä. Suurin osa hukkumisista tapahtui tuntemattomasta syystä tai jäihin vajoamisen seurakusena. Suurin osa hukkuneista oli miehiä.

SUHin keräämien ennakkotietojen mukaan joulukuussa ihmisiä hukkui kymmenen. Heistä yhdeksän oli miehiä ja kaikki hukkuivat jäihin vajoamisen seurauksena.

Mittaushistorian lämpimin vuosi, lisääntynyt luonnossa liikkuminen sekä heikot jäät lisäsivät merkittävästi jäihin vajoamisen seurauksena hukkuneita.

Vuonna 2020 jäihin hukkui 28 ihmistä, mikä on 22 enemmän kuin edeltävänä vuonna. Suurin osa jäihin hukkumisista tapahtui alkuvuodesta. Edellisen kerran jäihin hukkuneiden määrä nousi yhtä korkeaksi vuonna 2014.

– Vaihtelevat sääolosuhteet vaikuttavat vahvasti jäätilanteeseen. Tämän takia koko maassa on varottava heikkoja jäitä. Jäälle lähtöä on syytä harkita tarkkaan. Vanha mantra – järki jäällä, toimii edelleen. Turvallisen jäällä liikkumisen edellytys on, että tuntee jään ja jäällä kulkemiseen liittyvät riskit sekä varustautuu oikein. Ylipäätään jäälle tulee aina lähteä ajatuksella, että jää voi tutuissakin paikoissa pettää, sanoo Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton viestintäasiantuntija Niko Nieminen.

SUH:n vuosilta 2010–2019 kokoamien ennakkotilastojen mukaan noin joka kolmas jäihin hukkunut oli vajonnut veteen moottoriajoneuvolla. Joka neljäs oli kävelijä ja lähes joka viides pilkkijä tai verkkokalastaja. Loput olivat liikkeellä luistellen, hiihtäen tai esimerkiksi potkukelkalla.