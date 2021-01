Koronaepidemia ja ilmastonmuutos – Erkki Raudaskoski ottaa lukijoiden palstalla kantaa kahden ilmiön nujertamiseen

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Elämme koronaepidemian ja ilmastonmuutoksen vaikutusten alla. Molemmat ovat haitallisia, ihmisten elinolosuhteita pilaavia ilmiöitä, ja olemme yksimielisesti pyrkimässä eroon näistä koko ihmiskuntaa kohdanneista rasitteista.

Koronaviruksen voittamiseen ihmiskunnalla on enemmän eväitä, kun tutkijoilta on tulossa kuusi rokotetta, jotka on todettu vaikutuksiltaan yhtä päteviksi. Ensimmäisinä ovat vuorossa sairastuneita hoitavat lääkärit ja sairaanhoitajat. Sitten on vanhusten ja omaishoitajien vuoro, ja sen jälkeen tulee muu väki.

Koronaepidemian kanssa käytävässä kampailussa näkyy jo valoa matkan päässä. Vuosi kaksi, niin voitto on todennäköisesti meidän. Nekin maat, joissa sairaanhoito on kallista, hoitavat koronarokotukset valtion kustannuksella. Näin käynee Yhdysvalloissakin, missä sairastaminen on kallista.

Suomessa asiat hoituvat oikeaan suuntaan, mutta hoitohenkilökunta, sairaanhoitajat ja lääkärit, on Helsingissä ja Uudellamaalla jo jaksamiskyvyn äärirajoilla. Potilaspaikoistakin on ollut puutetta, ja sairaita on jouduttu siirtämään muihin sairaanhoitopiireihin. Rokotteen me suomalaiset saamme kuitenkin jo lähitulevaisuudessa.

Koronaviruksen me voitamme. Siihen meillä on yhteinen tahto. Ilmastonmuutoskin pitäisi pysäyttää, mutta siihen ei tällaista tahtotilaa löydy. Ilmaston lämpötila saisi nousta enintään 1,5 astetta. Ensimmäinen ehto on, että luovutaan fossiilisista polttoaineista. Niiden maahantuojilla on Suomessa poliittinen valta. He saavat fossiileille korkeimman kansallisen tuen, eikä eduskuntaan ole saatu sellaisia voimia, jotka olisivat pystyneet tilanteen muuttamaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Öljy, hiili ja puu ovat pahimpia ilmansaastuttajia. Puu on Suomessa öljyn ohella eniten käytetty polttoaine. Näiden kummankin osuudet ovat 24 prosenttia kaikista energianlähteistä, hiilen osuus taas on yhdeksän prosenttia. Tuuli- ja aurinkovoima nostavat jatkuvasti osuuttaan. Öljy ja hiili voidaan jättää pois käytöstä, mutta puuta ei. Puu saadaan kaasuttamalla käyttökelpoiseen muotoon.

Tätä varten kehitetty pyrolyysi on suomalainen keksintö, jossa syntyvä hiilimonoksidi–vetykaasu-seos (CO–H2) ei jätä poltettaessa ilmansaasteita ja tuottaa kolmanneksen enemmän energiaa kuin puuta suoraan polttamalla.

Metsät ja muu kasvusto pitävät huolen siitä, että Suomessa sataa riittävästi, 500–700 milliä vuodessa. Tämä kosteus on riittävää metsänkasvulle ja pääsääntöisesti myös heinikoille ja viljoille.

Kasvit nostavat ilmakehään pienhiukkasia, aerosoleja. Kostean sumun kohdatessaan ne kietovat ympärilleen vesipisaroita, jotka putoavat painavina maahan. Metsiä meillä on 75 prosenttia maamme pinta-alasta, joten omat ”sademetsät” huolehtivat Suomessa riittävästä sateen saannista.

Suomen maa-ala on pystytty pitämään kauttaaltaan kasvipeitteisenä. Ei ole tapahtunut aavikoitumista eikä myöskään alavilla alueilla maan kohoamisen aiheuttamaa vesittymistä. Lähinnä onnistuneella metsänhoidolla tilanne on pysynyt hallinnassa.

Elämä voi maapallolla ja samalla myös Suomessa jatkua vain siinä tapauksessa, että saamme koronaviruksen ja ilmaston lämpenemisen omaan komentoomme. Tutkijat ovat osoittaneet siihen tien, jota meidän on kuljettava.

Erkki Raudaskoski

Rovaniemi