Koronatilanne vaatii tarkkoja varotoimia verenluovutuspisteillä – Ylivieskassa verta voi luovuttaa maanantaina

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Verenluovutukseen voi mennä turvallisin mielin myös koronapandemian aikaan. Käytössä ovat pandemian aikaiset varotoimet. Verenluovutustilaisuus järjestetään Ylivieskassa Suvannon kappelilla maanantaina 11.1.

Tulijoilta varmistetaan, ettei heillä ole flunssaoireita, minkä jälkeen jokainen luovuttaja ohjataan käsienpesuun tai käsien desinfiointiin. Kasvomaskia suositellaan vahvasti käytettävän osan ajasta – luovuttajan tunnistamiseksi se on otettava hetkeksi pois, samoin syömisen ja juomisen ajaksi. Tilassa oleviin muihin luovuttajiin ohjeistetaan pitämään turvaväli. Myös tilojen puhdistusta on tehostettu.

Verenluovutukset tapahtuvat ajanvarauksella, ja luovutustilaan pääsevät vain verenluovuttajat. Luovutukseen ei siis toistaiseksi voi tulla esimerkiksi lapsen tai saattajan kanssa.

Varoaika kotioloissa sairastetun COVID-19-taudin jälkeen lyhentyi viime maanantaista alkaen 14 päivään. Aiemmin se oli 28 vuorokautta paranemisesta. Vaikean, sairaalahoitoa vaatineen koronavirusinfektion jälkeinen luovutuseste pysyi ennallaan kolmessa kuukaudessa.

Koronaviruspositiiviselle henkilölle altistuminen estää verenluovutuksen 14 vuorokaudeksi, kun kyseessä on perheenjäsenen koronavirustartunta. Jos on altistunut kodin ulkopuolisen henkilön koronavirustartunnalle, esimerkiksi työkollegalle, luovutuseste on jatkossa kymmenen vuorokautta. Koronapotilaita hoitava henkilökunta voi luovuttaa verta vain, jos edellisestä kontaktista koronapotilaaseen on vähintään kymmenen vuorokautta.

Euroopan unionin alueella ja Euroopan vapaakauppajärjestö -alueilla sekä Britanniassa matkustamisen jälkeinen varoaika lyheni 14 vuorokaudesta kymmeneen vuorokauteen.