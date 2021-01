Kenelle valo häämöttää? – Tuomo Taka-Eilola vastaa lukijoiden pastalla kansanedustaja Hanna-Leena Mattilan kolumniin

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kepun kansanedustaja Hanna-Leena Mattila Eduskunnasta-palstalla (Kalajaska 5.1.) otti kantaa omavaraisuusasteeseen. Hän totesi poikkeusvuoden "kirkastaneen" omavaraisuuden merkityksen, verraten sitä Ruotsin omavaraisuusasteeseen.

Millainen kirkastumisen puute kepun kansanedustajilla on ollut energian, varsinkin lämpöenergian omavaraisuuden suhteen, kun päätitte energiaveroista ja turpeen veron nostosta? Nyt turvetuotantoa ajetaan vauhdilla alas, jopa ennakoitua nopeammassa tahdissa.

On kepussa kuitenkin yksi ainoa edustaja, jolle kirkastus on selvä, Hannu Hoskonen. Hoskonen oli joulukuulla kaivanut tuekseen tullitilastoja. Esimerkiksi jo marraskuussa Tohmajärven Niiralan raja-aseman kautta Suomeen tuotiin 1 500 rekka-autollista venäläistä haketta eli noin 50 venäläisrekkaa per päivä. Tämä venäläinen hake tuotiin venäläisellä kalustolla ja kuljettajilla.

Kokkolaan taas rahdataan laivoilla haketta. Minkähänlainen hiilijalanjälki tästä jää ja onko tämä kestävää kehitystä? Hoskonen muistuttaa, että kun lämmitysturpeen tuotanto loppuu, loppuu muukin, esimerkiksi kasvu- ja kuivatusturpeen tuotanto. Sen ongelmat kohtaavat esimerkiksi puutarhat ja maatilat.

Nyt suomalaisia turveyrittäjiä uhkaa konkurssi, työntekijöitä kortisto. Se turvekalusto, jota ei romuteta, myydään pilkkahinnalla Baltian maihin ja Venäjälle, josta tuodaan jatkossa myös turvetta Suomeen – jossa sitä ei tuoteta. Näihin Hoskosen mielipiteisiin on helppo yhtyä.

Kansanedustaja Pylväs lupaili jonkinlaisia keskusteluja turveyrittäjien kanssa, minkälaista valoa yrittäjille häämöttää? Taitaa näilläkin toimilla työllisyystavoite jäädä tavoittamatta. Tosin saihan hallitus eläkeputken katkaistua, lesken eläkkeen leikkauksia suunnitellaan ja nyt työryhmä esittää kotihoidontuen lopettamista. Taitaa kepun uskonnollinen siipi nyt jyrähtää.

Kaksinaismoraali näkyy tässäkin: apuvihreät (ent.kepu) kansanedustajat kirjoittavat somemaailmassa ja paikallislehdissä päätöksistään: kuinka omavaraisuuden merkitys on kirkastunut, kuinka joutuu omantunnon vastaisesti äänestämään ja antamaan luottamuksen lainvastaisesti toimivalle ministerille jne. Hoskonen äänesti tässäkin asiassa omantuntonsa mukaan.

Sehän ei kepun ryhmälle käy, että joku alkaa omilla aivoillaan ajattelemaan. On luvassa lehtitietojen mukaan kurinpalautus. Jospa tähänkin asiaan kiteytyvät Hoskosen sanat: "Minun kohtalo on pikkujuttu. Minulla ei ole mitään saatavaa. Tässä on kyseessä koko isänmaan asia, ainakin energian osalta." Toisilla on vaan vielä pyrkyä herrahissiin ja ylemmäs huipulle.

Tuomo Taka-Eilola (ps.)

Alavieska