Sievissä viime viikkoina eniten tartuntoja ja mahdollisesti lisää viikonloppuna – Kallio ohjeistaa: Viruksen leviämisen estämiseksi on erittäin tärkeää ettei lievissäkään flunssaoireissa lähdetä minnekään, vaan pysytellään kotona

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio tiedottaa, että viime viikkojen aikana tartuntoja on todettu eniten Sievin kahdessa tartuntaketjussa.

– Sievin tilanteeseen liittyen tehdään parhaillaan testauksia, ja on mahdollista, että uusia positiivisia tuloksia ilmaantuu myös viikonlopun aikana, Kalliosta todetaan.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella (Sievi, Nivala, Alavieska, Ylivieska) todetaan viikoittain uusia koronavirustartuntoja. Viruksen leviämisen estämiseksi on erittäin tärkeää, että lievissäkään flunssaoireissa ei mennä kouluun, päivähoitoon, asioille, töihin tai harrastuksiin.

– Jos sinulla on vähäisiäkään koronavirukseen viittaavia oireita, pysyttele kotona, vältä lähikontakteja ja hankkiudu herkästi koronatestiin, Kalliosta ohjeistetaan.

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä totesi torstaina, että Pohjois-Pohjanmaa on edelleen koronaepidemian leviämisvaiheessa.

Tartuntojen määrä on alueella jatkunut joulun pyhien jälkeen kasvusuunnassa: viikolla 53 tartuntoja todettiin kaikkiaan 126, mikä on yli puolet enemmän kuin sitä edeltäneellä viikolla. Viikolla 1 tartuntoja oli torstai-iltapäivään mennessä todettu yhteensä 79 ja määrän oletetaan asettuvan vähintään viikon 53 tasolle. Kaikkiaan Pohjois-Pohjanmaalla on todettu nyt 1 650 tartuntaa. Oulun yliopistollisessa sairaalassa on koronan vuoksi hoidossa seitsemän potilasta.

Suuri osa nyt todetuista tartunnoista on tapahtunut perheen tai muun lähipiirin sisällä. Myös joulun ja uudenvuoden vierailut näkyvät tartuntamäärissä. Huolestuttavaa on, että yhä useampi tartunnan lähde jää selvittämättä. Tautia on väestössä selvästi siis liikkeellä, mutta samaan aikaan koronatestiin hakeutuneiden määrä on jäänyt joulun ja uudenvuoden aikaan alhaiseksi. Ryhmä muistuttaa, että keskeinen tekijä epidemian hallinnassa on hakeutuminen koronatestiin heti, kun pieniäkään oireita ilmenee.

Koordinaatioryhmän alueelle aikaisemmin antamat suositukset ovat voimassa 18. tammikuuta saakka. Suositusten jatkamista tarkastellaan seuraavan kerran tiistaina 12. tammikuuta.

Hygieniaohjeita sekä voimassaolevia suosituksia ja rajoituksia tulee noudattaa edelleen. Käytä maskia kun käyt kaupassa tai asioilla, pidä 1–2 metrin turvaetäisyys, pese kädet usein vedellä ja saippualla ja käytä tarvittaessa käsihuuhdetta. Lataa matkapuhelimeesi Koronavilkku.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koronakartalle kirjattiin perjantaina Suomesta 296 uutta koronatartuntaa ja yhteismäärä on nyt epidemian alusta lukien 38 068. Puolen päivän jälkeen perjantaina Kala- ja Pyhäjokilaaksojen alueella oli koronan suhteen rauhallista.

Jokilaaksojen viimeisin tartunta on torstailta Sievistä, jossa on nyt 23 vahvistettua tapausta. Koronakartalla vahvistettuja tartuntatapauksia on Ylivieskassa 54, Nivala 26, Haapavesi 19, Reisjärvi 12, Oulainen 10 ja Alavieska viisi.

Oulusta raportoitiin torstain kartalle 23 uutta tartuntaa eli koko epidemiakauden aikana tartuntoja on ollut 1 261.