Päivittäisten koronatartuntojen määrä on jatkunut kasvua loppiaisviikolla Pohjois-Pohjanmaalla. Alueellinen koordinaatioryhmä on todennut epidemian olevan edelleen leviämisvaiheessa.

Tartuntojen määrä on jatkunut joulun pyhien jälkeen kasvusuunnassa. Viikolla 53 tartuntoja todettiin kaikkiaan 126, mikä on yli puolet enemmän kuin sitä edeltäneellä viikolla. Tämän vuoden ensimmäisellä viikolla oli torstai-iltapäivään mennessä todettu yhteensä 79 ja määrän oletetaan asettuvan vähintään viikon 53 tasolle.

Pohjois-Pohjanmaalla on todettu nyt kaikkinensa 1 650 tartuntaa. Oulun yliopistollisessa sairaalassa on koronan vuoksi hoidossa seitsemän potilasta.

Suuri osa nyt todetuista tartunnoista on tapahtunut perheen tai muun lähipiirin sisällä. Myös joulun ja uudenvuoden vierailut näkyvät tartuntamäärissä.

Koordinaatioryhmän mielestä huolestuttavaa on, että yhä useampi tartunnan lähde jää selvittämättä. Tautia on väestössä selvästi siis liikkeellä, mutta samaan aikaan koronatestiin hakeutuneiden määrä on jäänyt joulun ja uudenvuoden aikaan alhaiseksi.

Ryhmä muistuttaa, että keskeinen tekijä epidemian hallinnassa on hakeutuminen koronatestiin heti, kun pieniäkään oireita ilmenee.

Koordinaatioryhmän aikaisemmin Pohjois-Pohjanmaalle antamat suositukset ovat voimassa 18. tammikuuta saakka. Suositusten jatkamista tarkastellaan seuraavan kerran tiistaina 12. tammikuuta.