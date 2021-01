Valo häämöttää jo – Hanna-Leena Mattila kirjoittaa Eduskunnasta-kolumnissaan korona-ajasta ja sen opetuksista

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

”Ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin”.

Pidän tästä presidentti Mauno Koiviston fundeerauksesta. Minusta se sopii meille ohjeeksi, miten suhtautua tulevaan. Päättynyt vuosi oli monella tapaa poikkeuksellinen ja siihen kuului epävarmuuksia sekä huolia. Kriiseissä on aina myös uuden ja hyvän mahdollisuus, jos niin halutaan.

Viime keväänä opetellessamme elämään koronan muuttamaa arkea, saattoi tulla ylilyöntejä sosiaalisten kontaktien välttelyssä. Pian pohdittiinkin, kumpi on pienempi paha: sairastua koronaan vai kuolla ikävään. Silta riskiryhmäläisten ja jälkipolvien välille löytyi teknologiasta. Nykyaparaatit on tarkoitettu kaikkien käytettäväksi, joten Skypet ja Facetimet ovat tulleet tutuiksi myös mummoille ja vaareille viimeistään nyt. On hienoa kuultavaa, kun nykytekniikkaan aiemmin epäillen suhtautunut seniorikansalainen iloitsee uudesta taidostaan.

Työelämä ja koulumaailma ovat ottaneet digiloikan tavalla, joka on jäädäkseen. Alustavat johtopäätökset etätyön tehokkuudesta ovat myönteiset. Monessa ammatissa etätyöskentely on ollut mahdollista jo aiemminkin, mutta korona-aika todisti sen myös laadultaan hyväksi ja sosiaalisesti hyväksyttäväksi vaihtoehdoksi.

Etätyönteko avaa mahdollisuudet monipaikkaiseen työntekoon laajasti: fyysisesti työnteko sujuu maakunnissa sijaitsevalta mökiltä tai asunnolta käsin, vaikka varsinainen toimipaikka olisi pääkaupungin ytimessä.

Korona-aika onkin vauhdittanut suunnitelmia laajakaistayhteyksien saamiseksi koko maahan. Me keskustalaiset iloitsemme luonnollisesti tästä hajautetun yhteiskuntamallin renessanssista.

Koronakuukaudet ovat lisänneet perheiden yhdessäoloa ja elvyttäneet monia kotitaloustaitoja kuten leipominen ja puutarhatyöt, sillä kotona viihtymiseen halutaan satsata. Kotimaanmatkailu on avannut silmämme näkemään Suomen uudessa valossa.

Poikkeusvuosi kirkasti meille myös omavaraisuuden merkityksen. Siinä missä isoveljemme Ruotsin omavaraisuusaste on 60, meillä Suomessa se on 80. Maaseudun ja ruuantuottajien arvostus kasvoi toivottavasti kauaskantoisesti, sillä kotimainen ruoka ei ole itsestäänselvyys.

Vieläkään vaaran ajat eivät ole ohi, mutta viime viikolla alkaneet rokotukset avaavat vähitellen tietä normaalimpaan elämään. Ihmiskunnan taloudellisten ja älyllisten voimavarojen massiivisen kohdentamisen tuloksena on kehitetty useita tehokkaita rokotteita, joilla korona nujerretaan. Sitä odotellessa valoisaa mieltä myös sinulle! Tästä tulee hyvä vuosi.

Hanna-Leena Mattila

Kansanedustaja (kesk.)

Raahe