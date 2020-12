Ilotulitteita saa ampua tänään kello 18 jälkeen, vaikka suuret ilotulitustapahtumat on peruttu esimerkiksi Kokkolassa ja Kalajoella – "Kaupunkien keskustat eivät ole turvallisia paikkoja ilotulitteiden ampumiseen", muistuttaa päivystävä palomestari

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Perinteiset uudenvuoden ilotulitustapahtumat on peruttu muun muassa Kokkolasta ja Kalajoelta. Sekä Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla että Pohjanmaan maakunnassa on voimassa aluehallintoviraston asettama kymmenen hengen kokoontumisrajoitus. Rajoitus koskee yleisötilaisuuksia niin sisä- kuin ulkotiloissa.

Maakuntien sairaanhoitopiirit ovat suositelleet joulun ja uudenvuoden viettoon myös enintään 10 hengen lähipiirin kokoontumisia.

Sään puolesta ilotulitteiden ampumiselle ei ole estettä tänä vuonna. Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos ja Jokilaaksojen pelastuslaitos eivät ole asettaneet rajoituksia ilotulittamiselle.

– Jokaisen raketin ampujan vastuulla on, että ampuminen on turvallista itselle ja muille, muistuttaa päivystävä palomestari Jussi Noponen Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitokselta.

– Kaupunkien keskustat eivät ole turvallisia paikkoja ilotulitteiden ampumiseen. Paikan pitää olla sellainen, missä ihmisiä ei yleisesti liiku. Raketit pitää suunnata pois päin itsestä, muista ihmisistä ja rakennuksista, palomestari jatkaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Noponen toivoo malttia ja rauhallisuutta sekä toisten huomioon ottamista uudenvuodenvietossa.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) antaa lisää ohjeita ilotulittamiseen: Yksityishenkilöt saavat ampua ilotulitteita uudenvuodenaattona ja uudenvuodenyönä kello 18–02. Ilotulitteita saa käyttää vain 18 vuotta täyttänyt henkilö. Ilotulitteita ei saa käyttää alkoholin vaikutuksen alaisena.

Ilotulitteita ammuttaessa on käytettävä suojalaseja ja sytytettäessä on hyvä käyttää sytytyspuikkoa. Myös yleisön on hyvä suojata silmänsä.

Valitse tulitteiden käyttöpaikka huolella niin, että käytöstä ei aiheudu vaaraa ihmisille, rakennuksille, ajoneuvoille eikä muullekaan omaisuudelle. Vältä myös aiheuttamasta kohtuutonta haittaa esimerkiksi metelistä kärsiville ihmisille tai kotieläimille ja lemmikeille.

Kerää käytetyt raketit, kepit ja muut jäänteet roskiin viimeistään seuraavana päivänä.