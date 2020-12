Kallio: Torppaa tartunnat – Uudenvuoden juhlinta turvallista pienen lähipiirin porukan kesken

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio ohjeistaa torjumaan koronatartuntoja myös vuodenvaihteen juhlinnassa.

– Uuttavuotta voi juhlia turvallisesti pienellä porukalla lähipiirin kesken, Kallion tiedotteessa todetaan.

Voimassa olevien koronasuositusten mukaan yksityistilaisuuksia ei tule järjestää. Yli kymmenen henkilön yleisötilaisuuksien järjestäminen sekä sisätiloissa että ulkona on kielletty aluehallintoviraston päätöksellä.

Uudenvuoden aikana eli 1.–3. tammikuuta koronatestaus on Oulaskankaan päivystyksessä, jonne tulee soittaa koronahoitajalle hyvissä ajoin ennen lähtöä ja samoin luvan saatuaan myös Oulaisiin päästyään.

Kallion terveyskeskuspäivystys on avoinna vielä uudenvuodenaattona virka-ajan puitteissa. Uudenvuodenpäivänä Kallion päivystys on suljettu. Kiireellisissä asioissa otetaan yhteys Oulaskankaan yhteispäivystykseen ja hätätilanteissa soitetaan hätänumeroon 112.

Kallio muistuttaa, että ilotulituksissa tulee noudattaa turvaohjeita.

Ilotulitteita saa käyttää uudenvuodenyönä kello 18–02. Humalassa ilotulitteiden kanssa ei pidä tuuskata. Ilotulitteiden käyttöpaikka tulee valita huolella, ettei siitä aiheudu vaaraa ihmisille, rakennuksille, ajoneuvoille eikä muullekaan omaisuudelle.

– Vältä myös aiheuttamasta kohtuutonta haittaa esimerkiksi metelistä kärsiville ihmisille tai kotieläimille ja lemmikeille, Kallio alleviivaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Ilotulitteiden käyttöä asutusalueiden keskellä tulisi välttää. Sopivia paikkoja ovat syrjemmällä olevat aukeiden reunamat, kuten pellot, erilaiset kentät, isot tyhjänä olevat pysäköintialueet, vesialueet ja vastaavat alueet, jossa ilotulitteet voidaan suunnata turvalliseen suuntaan. Käytä sopivaa telinettä tai tukea rakettien ampumiseen.

Ilotulitteiden käyttöohjeet tulee opiskella hyvissä ajoin ennen käyttöä ja lisäksi myös noudattaa ohjeita.

– Kiinnitä erityistä huomiota rakettien suuntaamiseen turvalliseen suuntaan ja tulitteiden sytytystapaan. Poistu ohjeiden mukaisesti sytyttämäsi tuotteen luota turvalliselle etäisyydelle. Ilotulitteita ammuttaessa on käytettävä suojalaseja ja sytytettäessä on hyvä käyttää sytytyspuikkoa. Myös yleisön on hyvä suojata silmänsä.