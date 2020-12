Ylivieskan Huhmarin tekolumella on suihkittu 10 500 kierrosta kahdessa viikossa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskan Huhmarin kilometrin pituinen tekolumilatu oli ahkerassa käytössä joulun aikaan. Radalle asennettu laskuri mittasi 15 päivän ajan kierroksia. Vilkkaimpana päivänä Tapanina kierroksia oli 1 500, kertoo Ylivieskan Kuulan hiihtojaoston puheenjohtaja Jouni Harju.

– Laskuri asennettiin maanantaina 14.12. alikulkusillan jälkeiselle osuudelle. Hiihtäjän ohittaessa laskurin, mittariin napsahti aina yksi kierros. Jos yksi hiihtäjä kiersi keskimäärin seitsemän kierrosta, kahdessa viikossa kävijöitä oli 1 500. Tapanina hiihtäjiä oli yli 200, Harju laskee.

Huhmarin ja yleensäkään latuverkoston käyttäjämääriä ei ole koskaan laskettu Ylivieskassa.

– Hiihtäjien määrä yllätti. Tämä on suuntaa-antavaa tietoa latuverkostojen käytöstä. Huhmarin tekolumilatu on kilometrin pituinen. Ensi talven tavoitteena meillä on pidempi ensilumenlatu, jossa on myös vaativampi osuus. Tapanina oli pakkaspäivä, hyödynsimme sen ja aloitimme jo ensi vuoden lumen tekemisen, Harju jatkaa.