Sievin kolme uutta koronavirustartuntaa todettiin tiistai-iltana peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa. Nämä tartunnat näkyivät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronakartalla keskiviikkona.

Yksi tartunta liittyy aikaisempaan tartuntaketjuun ja kaksi liittyy tapaukseen, jossa tartunta on saatu joulunajan sukuloinnissa Kallion ulkopuolelta. Altistuneita on kolmisenkymmentä, joista puolet on Kallion alueella ja puolet lähialueilta noin 300 kilometrin säteellä. Tartunnan saaneet on asetettu eristykseen ja altistuneet karanteeniin.

Keskiviikkona uusia tartuntoja ei toistaiseksi ole todettu kello 14 mennessä.

Kokonaisuudessaan koronatilanne Kallion alueella (Ylivieska, Alavieska, Sievi, Nivala) on rauhoittunut marraskuun lopun tilanteeseen verrattuna, mutta koronavirusta esiintyy alueellamme edelleen, koska aivan kaikkia tartuntalähteitä ei viimeisen kahden viikon aikana ole kyetty selvittämään.

Jos olet sairastanut koronan, suosittelemme, että käytät maskia suositusten mukaisesti myös toivuttuasi. Sairastettu korona voi antaa sinulle väliaikaisen suojan uudelta tartunnalta, mutta se ei estä viruksen leviämistä välitykselläsi. Muiden suojelemiseksi maskia kannattaa käyttää edelleen.

– On tärkeää, että kaikki alueemme asukkaat noudattavat yhä voimassaolevia suosituksia ja rajoituksia. Hyvä käsi- ja yskimishygienia, turvaetäisyyksien säilyttäminen ja maskin käyttö torjuvat tehokkaasti viruksen leviämistä, Kallion tiedotteessa muistutetaan.