Joulun toiveuusinta: Oulaistelaiset Elisabeth Friman ja Veikko Svarts jännittävät poikansa Henry Frimanin menestystä The Voice of Finland -laulukilpailun finaalissa perjantaina – "Finaalipaikka on jo yhdenlainen voitto"



1 Oulaistelaislähtöisen The Voice of Finland finalistin Henry Frimanin vanhemmat Elisa Friman ja Veikko Svarts sekä Henryn Roope-poika katsoivat tallenteena semifinaalivedon vielä ennen Turkuun lähtöä. Anne Mattila Previous Next

Tämä juttu on julkaistu Kalajokilaaksossa 25. syyskuuta 2020. Oulaistelaiset Elisabeth Friman ja Veikko Svarts iloitsevat toiseksi vanhimman poikansa Henry Frimanin etenemisestä The Voice of Finland laulukilpailun finaaliin Juha Tapion tiimissä.