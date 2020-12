Isä Antero Petsalon joulutervehdys: Kristus syntyy – kiittäkää!

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

”Tänä päivänä Neitsyt yliolennollisen synnyttää, ja maa tarjoaa luolan lähestymättömälle. Enkelit paimenten kanssa ylistystä veisaavat. Tietäjät tähden mukana vaeltavat, sillä meidän tähtemme on syntynyt Lapsukainen – iankaikkinen Jumala.”

Joulun kirkkoveisu on lyhyt selostus jouluevankeliumista (Luuk.20:1-20) ja jouluyön tapahtumista. Saman pyhän yön tapahtuman kertoo meille ortodoksisen kirkon jouluikoni kuvallisesti ja hyvin rikkaasti muotojen ja värien loiston kielellä. Koko maailma on tässä ikonissa läsnä.

Jumala syntyi ihmiseksi meidän tähtemme ja tuli kuvattavaksi. Ikonin keskeisimmällä paikalla on maan tarjoama pimeä luola, jossa seimessä makaa kapaloitu Jeesus-lapsi. Aasi ja härkä seisovat Hänen takanaan.

Jeesus ei syntynyt ihmiskäsin tehdyssä tallissa vaan luolassa, joka oli eläinten suoja. Pyhä Jumalansynnyttäjä lepää lapsensa vierellä onnellisena ja hän sädehtien iloitsee lapsestaan. Vanhus Joosef, jolle nuori Neitsyt Maria oli kihlattu, on ajatuksissaan ja profeetta Jesaja opettaa häntä ikonin alalaidassa.

Oikealla puolella enkelit kertovat tämän maailmaa järisyttäneen suuren ilon paimenille, meidän ihan tavallisten ihmisten edustajille. Jumala tuli ihmiseksi, että me ihmiset voisimme vastaavasti jumaloitua pyhityksen tiellä kohti täydellisyyttä.

Vasemmalla puolella ikonia tietäjät ratsastavat hevosilla tähden ohjaamina kohti vanhurskauden Aurinkoa. Heidät on kuvattu eri ikäisinä ja eri rotuisina ihmisinä. Nämä maailman viisaitten edustajat oppivat tuntemaan todellisen viisauden ja kumarsivat lahjojaan ojentaen viisauden lähdettä Jeesusta Kristusta.

Joulun troparissa meille opetetaan: ”Sinun syntymästäsi, Kristus meidän Jumalamme, koitti maailmalle tiedon valkeus, sillä siitä tähtien palvelijat, tähden kautta oppivat kumartamaan Sinua, vanhurskauden Aurinkoa, ja tuntemaan Sinut, Koiton korkeudesta. Herra, kunnia olkoon Sinulle.”

Enkelikuoro täyttää ikonin yläosan kuvaten Jeesuksen syntymän muuttavan näkymättömän maailman. Samalla tavalla se on muuttanut meidän näkyväisen maailmamme historian. Ja nämä maailmat yhtyvät Kristuksen kirkossa aina kun rukoilemme kaikkialla, kodeissa ja kirkoissa.

Luola kuvaa tätä pimeää maailmaa, johon loistaa taivaan kirkkaus tähden ja siihen maalatun taivaan valon muodossa. Luomaton jumalallinen valo tulee meille Jeesus-lapsen hahmossa. Kuten uskontunnustuksessa luemme, Jumalan Poika syntyy iankaikkisuudessa Isästä, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta. Hän syntyy sitten toisen kerran, nyt ihmiseksi, pelastamaan maailman pimeyden orjuudesta ja iankaikkisesta kuolemasta. Ja niin valo loistaa pimeyteen.

Kristuksen syntyminen ihmiseksi on suuren kiitoksen aihe. Meidän on uskottava koko olemuksellamme ja tiedon varmuudella Kristukseen. Hän on Jumalan ainokainen Poika. Hän on meidän viisauden lähde ja valon antaja, joka vie meidät perille iankaikkiseen maailmaan.

Hän vie meidät loppumattomaan elämään Hänen kirkkaudessaan. Mutta tämä on uskon asia ja vain uskomalla Jeesus-lapsen syntyneen Vapahtajaksi ihminen pelastuu ikuisesta pimeydestä.

Tietäjät toivat lahjaksi kalleuksia; kultaa, suitsuketta ja mirhaa. Me tuomme lahjaksi oman itsemme ja koko elämämme. Nyt jouluna valmistaudumme kohtaamaan Kristuksen. Nöyrinä kadumme syntejämme ja pyydämme niitä anteeksi. Maa tarjosi luolan vastasyntyneelle Jeesukselle. Me tarjoamme oman sydämemme luolan ja annamme Kristuksen syntyä sinne oman elämämme Herraksi ja Vapahtajaksi.

Toivotan Sinulle ja kaikille rakkaillesi rauhallista Jeesus-lapsen siunaamaa joulunaikaa ja siunausta uudelle vuodelle 2021.

Kristus syntyy – kiittäkää!

Isä Antero Petsalo