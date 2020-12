Lähes puolet henkilö- ja pakettiautojen kyydissä menehtyneistä ei käyttänyt turvavyötä – "Turvavyö on edelleen tärkein turvalaite" – Vyö pitää myös osata asetella oikein

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Vuonna 2019 tapahtui 220 kuolemaan johtanutta liikenneonnettomuutta, joissa menehtyi yhteensä 233 henkeä, selviää Onnettomuustietoinstituutin (OTI) vuosiraportista. Henkilö- ja pakettiautojen kyydissä menehtyneistä lähes puolet ei käyttänyt turvavyötä. Tutkijalautakuntien mukaan heistä joka kolmas olisi voinut selvitä, jos olisi käyttänyt turvavyötä.

– Turvavyö on edelleen tärkein turvalaite. Uusienkin ajoneuvojen turvavarustelu on suunniteltu niin, että ne toimivat parhaiten, jos vyö on kiinni ja matkustaja pysyy paikallaan ajoneuvossa, OTIn liikenneturvallisuustutkija Niina Sihvola neuvoo.

– Lisäksi vammautumisriskin kannalta on tärkeää, että vyö asetellaan oikein. Turvavyön tulee kulkea olan yli rintakehän päältä, ei kainalon alta, ja lannevyön tulee olla lantioluiden kohdalla. Talvella kannattaa esimerkiksi paksumpi toppatakki avata, jotta vyön saa aseteltua napakasti lantiolle, Sihvola jatkaa.

Vuonna 2019 noin joka viides kuolemaan johtaneen onnettomuuden aiheuttanut kuljettaja ajoi alkoholin vaikutuksen alaisena. Heistä suurin osa ylitti törkeän rattijuopumuksen rajan.

– Alkoholilla on edelleen suuri merkitys kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa. Rattijuopumusonnettomuudet vähenevät hitaasti. Lisäksi huumeiden osuus kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa on nousussa, OTIn liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari toteaa.

Onnettomuuden aiheuttaneista kuljettajista kymmenen prosenttia ajoi huumeiden vaikutuksen alaisena. Määrä nousi vuodesta 2018 kolmella prosenttiyksiköllä. Ajokykyyn vaikuttavia lääkkeitä oli käyttänyt vuonna 2019 13 prosenttia kuljettajista.

Kaikkiaan ylinopeutta ajoi yli kolmannes kuolemaan johtaneen onnettomuuden aiheuttaneista kuljettajista. Ylinopeutta onnettomuushetkellä ajaneita oli eniten kaikkein nuorimmissa kuljettajissa.

Onnettomuuksia tapahtui vuonna 2019 neljä vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Menehtyneitä oli 13 vähemmän.

Jalankulkijoita kuoli liikenneonnettomuuksissa vuonna 2019 yhteensä 13, mikä on yhdeksän vähemmän kuin edeltävänä vuonna ja vähiten koko liikenneonnettomuuksien tutkintahistorian aikana.

– Yhden vuoden tilastojen perusteella ei voi tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä, mutta jalankulkijoiden menehtymiset ovat vähentyneet jo vuosien ajan. Myönteisen kehityksen taustalla on luultavasti muun muassa ajonopeuksien laskeminen taajamissa. Valitettavasti polkupyöräilyonnettomuudet eivät ole vähentyneet samaan tapaan. Tarvitaan lisää toimenpiteitä esimerkiksi liikenneinfran kehittämiseksi turvallisemmaksi pyöräilijöille, Parkkari painottaa.