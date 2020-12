Joulun toiveuusinnat: Tuhannen ja yhden juoksun tarina – Ylivieskalainen Sami Haapakoski oli jo lapsena huippulahjakkuus. Tinkimätön harjoittelu teki hänestä elävän pesäpallolegendan.



Tämä juttu on julkaistu Kalajokilaaksossa 14. 7. 2020. Semmoinen se Sami on. Ei sitä saa kehumaan itseään, vaikka on juuri tullut tehneeksi ennätyksen, jota tuskin kukaan koskaan rikkoo.