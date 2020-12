Oulaskankaan uusi sosiaali- ja kriisipäivystys töissä jo joulun pyhinä – Hätänumeroon soitetaan vain hätätilanteissa ja järjestöt tarjoavat keskustelutukea

Poikkeuksellisen koronavuoden joulu voi kiristää tunnelmaa kotona.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion perhe ja sosiaalipalvelujen palvelujohtaja Leena Iisakkila toteaa, että joulu on tunnetusti perhejuhla, jolloin pidetään yhteyttä läheisiin.

Nyt, kun yhteydenpitoa on terveyssyistä rajoitettava läheistenkin kanssa, yksinäisyys voi korostua ja etenkin ikäihmisillä. Yksinäisyyden torjuntaan on tarjolla eri järjestöjen keskusteluapua puhelimitse ja verkon kautta.

– Vuosi on ollut todella poikkeuksellinen, mikä aiheuttaa monenlaista huolta, pelkoa ja ahdistusta. Vaikea on tietenkään ennustaa, miten tilanteet juhlapyhinä kärjistyvät. Yksistään koronataudin pelko aiheuttaa ahdistusta. Vuoden mittaan perheissä on voitu kokea lomautuksia ja työttömyyttä, jotka vaikuttavat taloudelliseen tilanteeseen, Iisakkila miettii.

Mikäli tilanne perheessä kriisiytyy ylitsepääsemättömäksi joulun- tai uudenvuoden pyhien aikaan – vaikkapa väkivallan tai sen uhan vuoksi – niin virka-ajan ulkopuolella ja viikonloppuisin yhteydenotto sosiaali- ja kriisipalveluun tapahtuu soittamalla hätäkeskuksen numeroon 112.

Jokilaaksojen ja Raahen alueen kattavaa sosiaali- ja kriisipäivystystä on käynnistelty syksyn aikana Oulaskankaalla Oulaisissa. Toiminta käynnistyy täysipainoisesti vasta maaliskuun alusta, mutta päivystys on ottanut hoidettavakseen jo yksittäisiä viikonloppuja.

– Tämä sosiaali- ja kriisipäivystys Oulaskankaalla hoitaa nyt joulun ajan ja uudenvuoden päivystyksen, Iisakkila toteaa.

Sosiaali- ja kriisipäivystyksessä sosiaalityöntekijä on aina tavoitettavissa ympäri vuorokauden.

– Alue kattaa jokilaaksojen lisäksi rannikon Kalajoelta Raaheen saakka. Oulaskankaan päivystyksellä ovat takapäivystäjät myös Raahessa sekä täällä Oulun eteläisellä alueella, Iisakkila sanoo.

Kokkolassa, Raahessa ja Oulussa toimivat lähimmät ensi- ja turvakodit, jotka ovat tarkoitettuja perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille, sukupuoleen tai ikään katsomatta.

– Turvakodit ovat valtion toimintaa. Sosiaali- ja kriisipäivystys voi ohjata asiakkaita toki niihin, mutta sinne voi asiakas hakeutua tarvittaessa suoraan.

Leena Iisakkila haluaa kuitenkin muistuttaa rauhallisesta, toivon ja valon täyteisen joulun ajan mahdollisuudesta:

– Poikkeuksellinen aika voi luoda myös uusia positiivisia tapoja joulun viettoon!

HätäkeskuspäivystäjäAnne Mäkisen mukaan joulu ei ole kaikille iloinen asia. Erityisesti alkoholinkäyttöön liittyvät ongelmat ja yksinäisyys korostuvat hätäilmoituksissa perinteisen perhejuhlan aikaan.

Hätänumeroon 112 tulisi soittaa vain hätätilanteissa, jolloin paikalle tarvitaan kiireellistä viranomaisapua eli poliisi- pelastus-, sosiaali- tai terveystoimen yksiköitä.

Henkeen ja terveyteen liittyvät hätätilanteet tunnistetaan hyvin, mutta esimerkiksi sosiaalitoimen alaan kuuluvissa viranomaistehtävissä, kuten kiireellisissä lastensuojeluasioissa, voidaan helposti jättää soittamatta hätänumeroon.

– Hätänumeron näkökulmasta mielenterveysongelmat korostuvat varsinkin yksinäisillä ihmisillä näin perhejuhlakauden aikana. Alkoholiin liittyvät lieveilmiöt, kuten väkivalta aiheuttavat poliisille ja sosiaalipäivystykselle tehtäviä. Kaikille lapsille joulu ei ole tunnelmallinen koko perheen yhdessäolon aika, vaan osa heistä joutuu kokemaan perheväkivallan pimeän puolen myös jouluna. Jokaiselle meille kuuluu turvallinen joulu ja siitä pitäisi meidän pitää huolta, Mäkinen sanoo.

Jouluna ei vältytä myöskään vahingoilta.

– Joululiikenteessä tapahtuu onnettomuuksia ja kotona vaaratilanteita aiheuttavat esimerkiksi varomaton kynttilöiden polttaminen, kinkun paistaminen ja saunan lämmittäminen. Myös jännityksestä ja stressistä tulee sydänoireisiin liittyviä hätäpuheluita, luettelee Mäkinen joululle tyypillisiä hätäilmoituksia.

Kaikki tilanteet eivät vaadi hätänumeroon soittamista.

– Ennen hätänumeroon soittamista on hyvä harkita, voisiko erilaisten järjestöjen tarjoama neuvonta tai keskusteluapu ratkaista tilanteen. Monet ammattilaiset ja vapaaehtoistyöntekijät päivystävät eri yhteisöjen auttavissa puhelimissa ja chat-palveluissa myös juhlapyhinä, hän muistuttaa.