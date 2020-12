Työelämän ikärasismi – Katja Hänninen kirjoittaa Eduskunnasta-kolumnissaan, että eläkeputken poisto on virhe

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Surullisena olen seurannut viime aikaista keskustelua, jossa työelämän vanhimmat ikäluokat nähdään lähinnä ongelmana. Heidän omat näkemyksensä jäävät pimentoon ja heidät esitetään ryhmänä, johon on kohdistettava kaikenlaisia vippaskonsteja, jotta he tekisivät enemmän töitä. Tässä keskustelussa jää varjoon tämän ikäryhmän osaaminen, kokemus ja hiljainen tieto.

Joskus voisi tuoda esille sen, että vanhempien ikäluokkien työllisyysaste on noussut 2000-luvulla voimakkaasti. Kun vuonna 2003 55–64-vuotiaista työllisiä oli 42,3 prosenttia, niin vuonna 2019 vastaava luku oli 66,8 prosenttia. Tällaista nousua on tuskin nähty missään muussa ikäryhmässä.

Huolestuttavaa kuitenkin on, että edelleen useampi kuin joka kymmenes yli 50-vuotias koki vuonna 2018, että työpaikalla pyritään pääsemään vanhemmista työntekijöistä eroon, vaikka tutkimusten mukaan asenteet yli 50-vuotiaita kohtaan ovat työelämässä muuttuneet 2000-luvulla myönteisimmiksi.

Lisäksi keskustelussa pitäisi nykyistä paremmin tuoda esille yli 55-vuotiaiden työntekijöiden erilaiset elämäntilanteet. Jaksaminen koko ikänsä raskasta fyysistä työtä tehneellä on ymmärrettävästi erilainen kuin fyysisesti kevyempää työtä tehneellä, vaikka toki myös muissa töissä koetaan liikaa jaksamisongelmia. Keskustelua vanhempien ikäluokkien työllisyydestä voisi silti sanoa perin todellisuudesta vieraantuneelta.

Jaksamiseen vaikuttavat oleellisesti myös työajat ja miten niihin pääsee itse vaikuttamaan. On tutkittu tosiasia, että epäsäännöllistä vuorotyötä tekevillä on enemmän stressiä ja kroonista väsymystä. Jos koko työikänsä on tehnyt tämäntyyppistä työtä, jaksaminen on koetuksella monilla jo keski-iässä tai jopa aiemmin.

Me emme vasemmistoliitossa usko, että yli 55-vuotiaiden työllisyyttä parannetaan heikentämällä tukiverkkoja vaan tukemalla ja huomioimalla erityisesti heikossa asemassa olevat. Ajoimmekin yli 55-vuotiaille tukipakettia. Monet tavoitteistamme toteutuvatkin, sillä palkkatuki paranee, osa-aikatyöhön pääsy helpottuu, TE-palveluita vahvistetaan ja irtisanomiskorvaus otetaan käyttöön. Lopputulokseen en kuitenkaan ole tyytyväinen.

Eläkeputken poisto on virhe, vaikka se toteutetaankin asteittain, eikä se vaikuta nyt eläkeputkessa oleviin tai sinne lähivuosina suuntaaviin. Vaarana on, että pitkän raskaan työuran tehnyt tippuu köyhyysloukkuun. Näin ei saa käydä.

Toisaalta samaan aikaan, kun yhä useampi suomalainen jää mielenterveysongelmien vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle ja yhä useampi nuori jää ilman työpaikkaa, herää kysymys esitettyjen keinojen järkevyydestä? Olisiko vaikuttavampaa suunnata resurssit työssäjaksamisen parantamiseen ilman keppiä tai syyllistämistä? Loppujen lopuksi inhimillinen ja ikärasismista vapaa työelämä on asenteista kiinni.

Joka tapauksessa kulunut vuosi on ollut haastava ja koronavirus on vaikuttanut jokaisen elämään. Nyt on aika hetkeksi hiljentyä läheisten kanssa joulun viettoon ja unohtaa kiireet ja murheet. Hyvää joulua ja valoisampaa uutta vuotta kaikille.

Katja Hänninen

Kansanedustaja (vas.)

Raahe