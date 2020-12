"Joulunviettoon tuleva voi tuoda koronan tullessaan" – "Pimeitä" koronatartuntoja jo toinen lyhyen ajan sisään Ylivieskassa

Koronaepidemiatilanne peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella eli Ylivieskassa, Alavieskassa, Sievissä ja Nivalassa näyttää terveyspalvelujohtaja Päivi Peltokorven mukaan hieman huojentavalta parin viikon takaiseen verrattuna, koska tartuntojen ilmaantuvuus on rauhoittunut, mutta...

– Toivottavasti joulu ei läväytä uusia tartuntoja. Pientä riskiä on siinä, miten joulunviettäjiä ja koronaa tulee muualta, viitettä on jo näkyvissä.

Maanantaina Ylivieskassa vahvistui jälleen yksi uusi koronatartunta, jonka tartunnan lähdettä ei tiedetä. Edeltävä vastaava "pimeä" tartunta on viime keskiviikolta.

– Nämä ovat haastavimpia tapauksia, kun lähdettä ei tiedetä. Maanantain tartunnan kohdalta altistuneet on kuitenkin kartoitettu ja heidät määrätty karanteeniin, joten tapaus on sillä tavoin hoidossa, Peltokorpi toteaa Ylivieskan 52:stä koronatapauksesta.

Peltokorpi tähdentää, että koska koronavirusta on alueella, niin hygieniaohjeita on suotavaa noudattaa.

– Mikäli altistuu joulun aikaan, niin oireet etenevät ja ilmenevät sitten uudenvuoden aikoihin.

Joulun ajan matkailu voi lisätä riskiä koronatartuntaan ja epidemian leviämiseen.

– Jos joulun ja vuodenvaihteen lomien aikana on välttämätöntä matkustaa, on matkaa suunniteltaessa syytä huomioida varotoimet ja alueiden erilainen koronavirustilanne. Uudeltamaalta saattaa tuoda koronan tuliaisinaan.

Kallion muistilista jouluna matkustavalle on seuraava: Useiden sukulaisten ja ystävien luona kyläilyä on syytä välttää. Etenkin joukkoliikenteessä on huomioitava hyvä hygienia sekä kasvomaskin käyttö. Jos matkustat omalla autolla, taukopaikoilla kannattaa pestä käsiä, käyttää maskia ja välttää tungosta.

Peltokorpi huomauttaa, ettei joululomalle tulevan negatiiviseen testitulokseenkaan voi täysin tukeutua.

– Koronaviruksen itämisaika on pitkä. Negatiivinen testitulos voi johtaa harhaan, jos testissä käydään varmuuden vuoksi parin päivän sisällä mahdollisesta altistumisesta. Oireet alkavat tyypillisesti 10 vuorokauden sisällä altistumisesta, ja sairastunut on tartuttava jo ennen oireiden alkua.

Riski koronavirustartunnalle on vähäinen, jos on ollut 10 vuorokautta karanteeninkaltaisissa oloissa ennen matkaa, ja liikkuu omalla autolla. Joulua voi turvallisin mielin viettää kotona pienellä porukalla lähipiirin kesken.

Ulkomailta Suomeen saapuville suositellaan 10 vuorokauden omaehtoista karanteenia tai kahden testauksen strategiaa.

Kahden testauksen strategiassa matkailijalle tehdään COVID-19 -testi heti Suomeen tullessa, ja toinen testi aikaisintaan 72 tuntia ensimmäisen testin jälkeen. Kahdella negatiivisella saa vapautuksen karanteenista. Koska koronavirustartunnan itämisaika voi olla pitkä, tartunta ei kuitenkaan välttämättä näy testissä vielä muutaman päivän sisällä mahdollisen altistumisen jälkeen. Negatiivisen koronatestin jälkeenkin on syytä välttää useissa paikoissa kiertelyä ja esimerkiksi riskiryhmään kuuluvien tapaamista.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittaa, että 7.12. tai sen jälkeen Britanniasta Suomeen tulleet hakeutuvat koronavirustesteihin, vaikka heillä ei olisi koronavirustautiin viittaavia oireita. Testauksilla pyritään varmistamaan, ettei uusi virusmuunnos leviä Suomessa mahdollisesti oireettomien tartunnan saaneiden välityksellä. Suositus koronatesteihin hakeutumisesta koskee myös henkilöitä, jotka ovat jo käyneet kerran tai kahdesti koronatestissä Britanniasta Suomeen tultuaan.

Ylivieskan terveyskeskuksen koronanäytteenotto on suljettu 24.–27.12. sekä 1.–3.1.2021 ja loppiaisena 6.1. Tänä aikana näytteenotto on Oulaskankaan yhteispäivystyksessä.

Kalliossa kuitenkin paiskitaan pandemiatöissä koko joulun ajan eli lähinnä tartuntojen jäljitys työllistää. Tämän työn seurauksena löytyneet uudet altistuneet testataan Kalliossa.