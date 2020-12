Ylivieskassa ja Haapavedellä uusia koronatartuntoja – joulunajan matkailu voi lisätä riskiä epidemian leviämiseen

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella Ylivieskassa todettiin yksi uusi koronavirustartunta maanantaina. Ylivieskassa, Nivalassa, Alavieskassa ja Sievissä toimiva Kallio kertoo tiedotteessaan, että tartunnan lähde ei ole tiedossa. Altistuneet on kartoitettu ja asetettu karanteeniin.

Tartunta on Ylivieskan 52:s vahvistettu koronatapaus. Nivalan tartuntaluku on 26 ja Sievin 14. Alavieska ei toistaiseksi ole noussut THL:n koronakartalle.

– Tiistaina Kallion alueella ei toistaiseksi ole vahvistettu uusia koronatartuntoja, tiedotti kuntayhtymä tiistaina iltapäivällä.

Lisäksi uusia tartuntoja on todettu Haapavedellä. Haapavesi-lehden tietojen mukaan Haapavedellä on tiistaihin mennessä todettu yhteensä 18 laboratoriovarmennettua koronatartuntaa, kaksi tuoreinta tällä viikolla. THL:n koronakartalle tiedot päivittyvät parin päivän viiveellä, joten siellä Haapaveden tiistain tartuntamäärä on 17.

Kallio jatkaa tiedotteessaan, että joulun ajan matkailu voi lisätä riskiä koronatartuntaan ja epidemian leviämiseen.

– Jos joulun ja vuodenvaihteen lomien aikana on välttämätöntä matkustaa, on matkaa suunniteltaessa syytä huomioida varotoimet ja alueiden erilainen koronavirustilanne.

Kallio antaa tällaisen muistilistan jouluna matkustavalle:

Useiden sukulaisten ja ystävien luona kyläilyä on syytä välttää.

Etenkin joukkoliikenteessä on huomioitava hyvä hygienia sekä kasvomaskin käyttö.

Jos matkustat omalla autolla, taukopaikoilla kannattaa pestä käsiä, käyttää maskia ja välttää tungosta.

Koronaviruksen itämisaika on pitkä. Negatiivinen testitulos voi johtaa harhaan, jos testissä käydään varmuuden vuoksi parin päivän sisällä mahdollisesta altistumisesta. Oireet alkavat tyypillisesti 10 vuorokauden sisällä altistumisesta, ja sairastunut on tartuttava jo ennen oireiden alkua.

Riski koronavirustartunnalle on vähäinen, jos olet ollut 10 vuorokautta karanteeninkaltaisissa oloissa ennen matkaa, ja liikut omalla autolla.

Joulua voi turvallisin mielin viettää kotona pienellä porukalla lähipiirin kesken.

Ulkomailta Suomeen saapuville suositellaan 10 vuorokauden omaehtoista karanteenia tai kahden testauksen strategiaa.

Ylivieskan terveyskeskuksen koronanäytteenotto on suljettu 24.–27.12.2020, 1.–3.1.2021 ja 6.1.2021. Tänä aikana näytteenotto on Oulaskankaan yhteispäivystyksessä.

