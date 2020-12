Edessä karanteenilaisen joulu – Miten kuluvat joulun pyhät yksin ollen? miettii Oiva Luhtasela lukijoiden palstalla

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Niin on. Ensimmäinen sellainen. Mutta en ole huolissani. Yksinäisiä viikonvaihteita on jo ollut – tottumiseksi saakka.

On hyvä, kun perusasiat toimivat: ostajani toteuttaa kauppalistan ja apteekkilistan. Siivouskin on toteutunut ja posti toimii. Ei kaikki ole huonosti. Eläke tulee ajallaan.

Päivittäisellä sauvakävellä olen huomannut, että talojen pihoilla on työpäivän aikana useampia autoja kuin tavallisesti työaikana. Työtaukoja ovat työpaikat joutuneet pitämään. Kun olin yhtenä päivänä kuntokävelyllä, pysäytti yksi auto kohdallani ja nuori nainen autosta kysyi nimeäni. Arvasin, että hän oli sen kadonneen miehen etsijä. Niin kertoikin ja sanoi olevansa iltavuorossa ja lähteneensä etsimään minun ikäistäni ja kokoistani sinipuseroista kadonnutta.

Vapaaehtoisia etsijöitä on ollut ihmeeksi asti. Se osoittaa, että meistä kannetaan huolta, ollaan yhtä porukkaa, lähimmäisiä, joista Raamatussa kirjoitetaan. Yhteisöllisyys toimii kuin automaatti. ”Koronavuoden vaikuttajia” on onneksi paljon.

Mutta miten kuluvat joulun pyhät yksin ollen? Yksin oleminen on eri asia kuin yksinäisyys, niin sanoi yksi tuttu. On aikaa television katseluun, mutta muistetaan, että radiokin monine kanavineen on ulottuvilla. Ja kirjoja on aikaa lukea. On tosi hyvä, kun Ylivieskassakin on kirjakauppa. Ja hyvän kirjan uudestaan lukeminen on paikallaan. Kokemuksesta tiedän, että hyvästä kirjasta löytyy uusia puolia. Aikakauslehdet yleensä tekevät joulun alla kaksoisnumeroita, sivuja riittää.

Olen huomannut, että joutenoloonkin pitää nyt totutella. Ja onhan kännykät ja puhelimet, puheluiden hinnat ovat halvempia kuin vuosikymmenet sitten. Niin että kyllä se tästä, kuten entinen presidentti tapasi sanoa.

Oiva Luhtasela

Ylivieska