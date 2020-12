THL muistuttaa joulun alla: Matkailu voi lisätä riskiä koronatartuntaan ja epidemian leviämiseen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL muistuttaa ihmisiä joululomamatkailusta.

– Matkailu voi lisätä riskiä koronatartuntaan ja epidemian leviämiseen. Joulua voi kuitenkin turvallisin mielin viettää kotona pienellä porukalla lähipiirin kesken. Jos joulun ja vuodenvaihteen lomien aikana on välttämätöntä matkustaa, on matkaa suunniteltaessa syytä huomioida varotoimet ja alueiden erilainen koronavirustilanne. Useiden sukulaisten ja ystävien luona kyläilyä on syytä välttää, toteaa THL tiedotteessaan.

Koronavirustautia esiintyy jokaisessa sairaanhoitopiirissä, mutta taudin ilmaantuvuudessa on tällä hetkellä alueellisia eroja. Näin ollen eri alueilla voi olla voimassa erilaisia rajoituksia ja suosituksia, joista kannattaa ottaa selvää ennen matkaa.

Joulun liikenne ruuhkautuu perinteisesti juuri ennen pyhiä ja niiden jälkeen, jolloin suuri osa lomaa viettävistä lähtee joulun viettoon tai palaa kotiin. Etenkin joukkoliikenteessä on huomioitava hyvä hygienia sekä kasvomaskin käyttö.

– Ruuhkatilanteita on pyrittävä välttämään joukkoliikenteessä. Joulu osuu kalentereissa keskelle viikkoa, mikä toivottavasti tasoittaa joulun menoliikennettä, toteaa tiedotteessa johtava asiantuntija Jari Jalava THL:stä.

Jos matkustaa omalla autolla, taukopaikoilla kannattaa pestä käsiä, käyttää maskia ja välttää tungosta.

Joulun alla liikenne ulkomailta Suomeen lisääntyy myös jonkin verran, kun suomalaisia palaa kotimaahansa lomien ajaksi. Kymmenen päivän omaehtoinen karanteeni on tärkeä keino vähentää taudin leviämisriskiä Suomessa. Vaihtoehtoisesti omaehtoista karanteenia voi lyhentää testeillä.

Joululomien aikana on syytä välttää vierailuja useiden eri ystävien ja sukulaisten luona.

– Monella voi olla perinteenä tavata lapsuudenystäviä perheen kanssa vietetyn joulun jälkeen. Tänä jouluna kannattaa kuitenkin välttää useissa eri porukoissa kokoontumista ja vierailua useiden tuttavien luona, Jalava sanoo.

– Pienellä porukalla mökille vetäytyminen on varsin hyvä tapa viettää joulua. Kannattaa kuitenkin huomioida hyvät hygieniaohjeet kaikissa tilanteissa, joissa on kontakteja toisten kanssa, esimerkiksi kaupassa tai ravintolassa, hän jatkaa.

THL antaa myös viisi valttia koronan ehkäisyyn:

Jos sinulla tulee koronavirukseen viittaavia oireita, hakeudu testiin ja pysy muuten kotona.

Pidä turvaväli muihin.

Muista käsienpesu ja yski hihaan.

Käytä kasvomaskia, kun et voi pitää etäisyyttä.

Lataa Koronavilkku-sovellus.