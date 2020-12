Haapavetisen Justimus-kolmikon tähdittämä komediasarja on noussut huippusuosituksi: Toinen kausi on kerännyt lähes 2,6 miljoonaa katselua

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Haapavedeltä kotoisin olevan Juho Nummelan, Joose Kääriäisen ja Sami Harmaalan toteuttama ja tähdittämä Justimus esittää: Duo -sarjan toinen tuotantokausi on noussut yhdeksi Suomen suosituimmaksi komediasarjaksi.

Toisen kauden jaksot saivat avausviikonloppunaan startteja yhteensä 1,9 miljoonaa ja yhteensä sarjan uutta kautta kulutettiin 13 miljoonaa minuuttia ensimmäisen viikonlopun aikana. Kaikkiaan toinen kausi on saanut ensimmäisellä katseluviikollaan lähes 2,6 miljoonaa katselua.

Ylen vastaava tuottaja nuorten sisällöistä, Riikka Takila, analysoi sarjan suurta suosiota seuraavasti:

– Duon menestys perustuu rakastettaviin hahmoihin ja pettämättömään tilannekomiikkaan. Jos jotain tällaisina synkkinä aikoina kaipaamme, niin naurua. Tavoitteemme on jatkaa Duon tarinaa ensi vuonna.

Justimus-kolmikko on innoissaan sarjan menestyksestä.

– Sairasta! Ei tiietä, saako tässä kiroilla mutta onhan tämä, perkele, hienoa! Ollaan aidosti onnellisia että sarjasta on pidetty, toivottavasti se on myös tuonut jengille tähän korona-elämään vähän naurua ja hyvää fiilistä! Lähinnä vaan siis kiitollinen fiilis kaikille, jotka on jaksanu meidän juttuja katsoa ja tukea ja myös kaikille kumppaneille, jotka tän homman on mahdollistaneet. Parasta!, Nummela, Kääriäinen ja Harmaala kommentoivat.