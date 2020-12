Kallion kunnissa ei ole löytynyt torstaina uusia koronatartuntoja – Kuntayhtymä muistuttaa hygieniaohjeiden noudattamisesta jouluostoksilla tai joulun vietossa

Ylivieskassa, Nivalassa, Alavieskassa ja Sievissä toimiva peruspalvelukuntayhtymä Kallio tiedottaa torstaina iltapäivällä, että 17.12. Kallion alueella ei ole todettu vielä uusia koronavirustartuntoja.

– Keskiviikon tartuntaluku jäi yhteen Ylivieskassa todettuun tapaukseen, josta kerroimme keskiviikkona. Tartunnan tarkkaa alkuperää ei tiedetä, mutta henkilö on kertonut asioineensa paikallisissa liikkeissä.

– Hygieniaohjeiden noudattaminen on erittäin tärkeää, jotta virus ei lähde leviämään jouluostoksilla tai joulun vietossa. Vaikka koronatilanne alueellamme on rauhoittunut hieman, on syytä muistaa, että tilanne voi myös heikentyä nopeasti, muistuttaa Kallio tiedotteessaan.

Kallio mustuttaa myös näistä perusasioista: Pese kädet usein vedellä ja saippualla. Käytä tarvittaessa käsidesiä. Yski hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan. Pidä vähintään 1–2 metrin turvaetäisyys. Käytä maskia. Jos olet flunssainen, vältä lähikontakteja. Älä mene töihin, harrastuksiin tai asioille. Vietä mukava, rauhallinen kotijoulu pienellä porukalla.

