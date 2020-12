Ylivieskassa kadonneen Martti Perkkiön etsinnät jatkuvat – Vapaaehtoisvoimin tehtäviä etsintöjä saatetaan järjestää jatkossakin

Poliisi tutkii edelleen 84-vuotiaan ylivieskalaisen Martti Perkkiön katoamista. Perkkiö on kadonnut viime keskiviikkona 9.12. kello 10 jälkeen.

Poliisi tiedotti torstaina iltapäivällä, että jo aiemminkin toteutettuja, vapaaehtoisten voimin tapahtuvia etsintöjä saatetaan järjestää jatkossakin ja niiden järjestäjä tiedottaa niistä erikseen.

– Kun poliisi päättää järjestää poliisijohtoisen etsinnän, siitä ilmoitetaan muun muassa poliisin somekanavilla. Tähän vaikuttaa se, saadaanko tutkinnassa uutta tietoa tai merkittäviä vihjeitä, Oulun poliisilaitos tiedottaa.

Perkkiö on edelleen kateissa eikä hänestä edelleenkään ole täysin varmoja, vahvistettuja havaintoja katoamishetken jälkeen. Hän poistui kotoaan Kaisaniemen Kelokujalta mahdollisesti keskustan suuntaan.

Poliisi esittää pyynnön kaikille niille ylivieskalaisille yrityksille ja yksityisille, joilla on tallentava valvontakamerajärjestelmä Kaisaniemen, keskustan tai niiden välisellä alueella. Kameratallenteita pyydetään tarkastelemaan keskiviikosta 9.12. kello 10 alkaen, mahdollisimman pitkälle.

Mikäli kuvissa näkyy Perkkiötä muistuttava henkilö, pyydetään ottamaan yhteys joihinkin seuraavista: Hätänumero 112, Ylivieskan palvelupäivystys 0295 416 409, poliisin vihjepuhelinnumero 0295 416 194 tai Ylivieskan tutkinnan sähköposti tutkinta.poliisi@ylivieska.fi

Perkkiöllä on katoamishetkellä ollut yllään sinisävyinen ulkoilupuku, jonka takin päällä vyö, jossa on kännykkäkotelo. Jalassaan hänellä on ollut varrelliset kengät ja päässään tumma pipo. Perkkiö on hoikkavartaloinen, 168 cm pitkä ja käyttää silmälaseja.

