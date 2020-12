Kala- ja Pyhäjokilaakson koronatilanne on kohtalaisen rauhallinen torstaina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronakartalla. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion keskiviikkona iltapäivällä ilmoittama Ylivieskan yksi uusi tartunta oli noussut nyt myös koronakartalle ja nosti Ylivieskan kokonaissaldon 50:een.

Muiden kuntien tilanne torstaina puoliltapäivin oli säilynyt ennallaan. Haapaveden tilanne oli rauhoittunut 15:een, ja viimeisin tartuntatieto oli keskiviikon päivityksessä julki tullut yksi uusi tartunta.

Torstain kartalla epidemiakauden tartuntaluvut ovat: Sievi 14, Nivala 26, Kalajoki kahdeksan, Oulainen yhdeksän ja Reisjärvi 12.

Varmistettujen tautitapausten määrä Suomessa oli torstaina 32 228, jossa oli 358:n lisäys edellispäivästä.

THL toi torstaina esille, että koronavirustartuntoja todetaan Suomessa edelleen paljon, ja tauti leviää eri-ikäisten ihmisten keskuudessa joka puolella Suomea. Erittäin huolestuttavaa on, että tartuntoja on yhä enemmän vanhemmissa ikäluokissa ja että sairaalahoitoa tarvitsevia potilaita on selvästi aiempaa enemmän.

Alueiden viime viikkoina käynnistämien voimakkaiden suositusten ja rajoitustoimien vaikutukset sairaalahoidon tarpeeseen aletaan nähdä vasta muutaman viikon viiveellä.

Myönteistä on, että yli kuukauden jatkunut koronatapausten määrän voimakas kasvu ja sen myötä tapausilmaantuvuus ovat hieman tasoittuneet viimeisen kolmen viikon aikana. Viikolla 50 (7.12.-13.12.) tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 2 894 uutta tapausta, mikä on 112 vähemmän kuin viime viikolla. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 52 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun edellisellä viikolla se oli 54 tapausta.