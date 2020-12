Yleisötilaisuuksien kielto jatkuu Pohjois-Pohjanmaalla 18. tammikuuta saakka – Koronatartuntamäärät kasvaneet selvästi usealla paikkakunnalla

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto jatkaa perjantaina 18. joulukuuta Pohjois-Pohjanmaalla päättyvää yleisötilaisuuksien järjestämiskieltoaan kuukaudella. Määräys on voimassa ajalla 19.12.2020–18.1.2021 ja se koskee kaikkia Kala- ja Pyhäjokilaakson kuntia.

Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain nojalla Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu korkeintaan kymmenen henkilöä, mikäli virusturvallisuus niissä voidaan varmistaa opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Aluehallintovirasto toteaa päätöksessään, että Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella koronatartuntojen ilmaantuvuusluku viimeisen kahden viikon ajanjaksolta on 87,1 tartuntaa 100 000 asukasta kohti ja sitä edeltävältä jaksolta 103,2. Viimeisimmät tiedot ovat keskiviikolta 16.12.2020. Vastaavien ajanjaksojen tartuntamäärät ovat 358 ja 424.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa oli 16.12. hoidossa 12 koronapotilasta, kun noin kaksi viikkoa aiemmin potilaita oli viisi.

– Oulun kaupungissa on havaittu osa Pohjois-Pohjanmaan alueen tartunnoista, mutta joukkoaltistumisia on todettu myös pienemmissä kunnissa Pohjois-Pohjanmaalla. Oulun lisäksi tartuntamäärien selvää kasvua tai tartuntaryppäitä on todettu viimeisen kahden viikon aikana Ylivieskan, Haapaveden, Kempeleen, Nivalan, Raahen, Tyrnävän, Sievin, Limingan ja Lumijoen kunnissa. Yksittäisiä tai muutamia tartuntoja on lisäksi todettu useassa alueen muista kunnista, aluehallintovirasto perustelee.

Tautitilanne muuttuu päivittäin. Tavoitteena on painaa epidemiatilanne takaisin perustasolle. Nyt se on korkeimmalla tasolla, eli leviämisvaiheessa.

Jos tartuntatautitilanne muuttuu äkillisesti, kunnan tartuntataudeista vastaava toimielin voi tehdä tiukempia rajoituksia ja paikallisilla torjuntatoimilla voidaan tehokkaasti estää tautiryvästymien leviämistä.

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä linjasi tiistaina 15.12. pidetyssä kokouksessaan, että alueella voimassa olevia suosituksia jatketaan maanantaihin 18.1.2021 saakka.

– Joulua kannattaa viettää pienellä porukalla, vain läheisimpien ihmisten kesken. Lisäksi on tärkeää noudattaa hyvää käsi- ja yskimishygieniaa ja huolehtia turvaväleistä. Erityisesti riskiryhmien suojelemiseen tulee kiinnittää huomiota.

