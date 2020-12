Ylivieskan kaupungin henkilöstön työhyvinvointiedut ePassi-järjestelmään



Kaupunki uudistaa henkilöstönsä työhyvinvoinnin tukemisen järjestelmää. Kaupungilla on tällä hetkellä käytössä oma tyhy-seteli, jonka käyttöä henkilöstö on pitänyt rajoittuneena ja epätasa-arvoisena muun muassa siksi, että muualla asuvat kaupungin työntekijöille on ollut vaikea käyttää setelin etuja.