Ylivieskan kiekkokasvatti Benjamin Korhonen valittiin nuorten MM-joukkueeseen – Tiukat koronatoimet jatkuvat Kanadassa

Suomen Jääkiekkoliitto nimesi lopullisen joukkueen Edmontonissa 26.12.–6.1.2021 pelattaviin nuorten alle 20-vuotiaiden jääkiekon MM-kisoihin. Seulan läpäisivät KalPa:ssa kiekkoileva ylivieskalaislähtöinen Benjamin Korhonen sekä Tapparan vahvuuteen kuuluva Pyhäjoelta kotoisin oleva Petteri Puhakka.

Joukkueeseen valittiin kaikkiaan kolme maalivahtia, kahdeksan puolustajaa ja 14 hyökkääjää. Aikaisemmin nimetyltä ehdokaslistalta joukkueesta karsittiin kuusi pelaajaa.

– Meillä on kasassa sitoutunut joukkue, jossa on monipuolisesti erilaisia taitoja. Menemme pieneen kaukaloon ja siellä korostuu pelinopeus, kädet, jalat ja pää, lisäksi jokaisen pitää olla valmis kamppailemaan ja pelaamaan yhdessä, omassa roolissa. Meillä on joukkue, joka on valmis tähän, kertoi päävalmentaja Antti Pennanen leijonasivustolla.

MM-kisoihin joukkue matkusti sunnuntaina, vietettyään sitä ennen viikon verran karanteenissa. Karanteenin aikana pelaajat kävivät kolmesti koronatestissä. Kaikkien pelaajien testitulokset olivat negatiivisia.

Ylimääräistä sähellystä pelaajat saivat kokea lentokentällä. Suomen, Ruotsin ja Venäjän joukkueet matkustivat kisoihin samalla koneella, mutta kansainvälinen jääkiekkoliitto ja kisajärjestäjät olivat varanneet heille liian pienen lentokoneen.

Joukkueiden pitämän palaverin jälkeen lentomatkalle päästiin muutaman tunnin viiveellä. Varusteet lennätettiin päivää myöhemmin erikseen tilatulla rahtikoneella. Samanlaiset logistiikkaongelmat olivat olleet Slovakian, Itävallan ja Tsekin joukkueiden valmistautuessa kisalennolla Wienissä.

Kanadassa pelaajia odottaa vielä tiukka lisäkarenssi kisakuplassa. Pelaajat joutuvat viettämään neljä ensimmäistä päivää yksinään hotellihuoneessa ilman poistumislupaa. Ruuat pelaajille tuodaan erikseen huoneen oven taakse. Paikanpäällä pelaajille tehdään vielä lisää koronatestejä.

Ennen MM-kisoja Suomi pelaa kaksi harjoituspeliä. Tsekki on vastassa 21.12. ja USA 23.12.