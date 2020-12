Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Jokilaaksojen ja Raahen alueen kattavaa sosiaali- ja kriisipäivystystä on käynnistelty syksyn aikana Oulaisissa. Tilat toiminnalle on osoitettu Oulaskankaan sairaalasta. Raahessa on myös asiakkaiden vastaanottopiste.

– Jokilaaksojen sosiaali- ja kriisipäivystys on ottanut hoidettavakseen jo yksittäisiä viikonloppuja, mutta tämänhetkisen suunnitelman mukaan toiminta käynnistyy täysipainoisesti vasta maaliskuun alusta, Oulaisten sosiaalijohtaja Päivi Rautio sanoo.

Toiminnan käynnistyminen on siirtynyt, koska henkilöstön rekrytoiminen on ollut pitkä prosessi. Edelleen on avoinna yksi sosiaalityöntekijän virka, joka täytetään tammi–helmikuun aikana. Sairaanhoitopiiri käynnistää kolmen vakanssin täyttämisen sen jälkeen, kun on tarkastellut psykiatrisen toiminnan tarpeet ja kokonaisuuden maakunnan eteläosassa yhdessä sote-toimijoiden kanssa.

– Vielä ei ole selvää, millaiset tehtäväkuvat psykiatrisiin vakansseihin tulevat. Haluamme muotoilla tehtäväkuvat ja sisällöt niin, että ne kiinnostavat osaajiamme. Kolmen avoimen vakanssin lisäksi maakunnan eteläosan eri yksiköissä tulossa auki erimittaisia sijaisuuksia, hallintoylijohtaja Pirjo Lukkarila sairaanhoitopiiristä sanoo.

Peruspalvelujohtaja Päivi Rautio on tyytyväinen, että sosiaali- ja kriisipäivystyksen virat on saatu yhtä lukuunottamatta täytettyä. Sekin virka on tarkoitus täyttää ennen maaliskuuta, jolloin uusi yksikkö ottaa vastuun toiminnasta kokonaisuudessaan. Anne Mattila

Kriisipäivystysyksikön tiiminvetäjäSirpa Salmivaara kertoo, että täysin uuden toiminnan rakentaminen on tapahtunut askel kerrallaan.

– Olemme lähteneet liikkeelle sosiaalipäivystyskärjellä pienin askelin. Syksyn aikana on muun muassa rakennettu tietoliikenneyhteyksiä kuntiin ja rekrytointi on edennyt vähitellen. Tämä on ollut viisas ratkaisu, koska tällaista palapeliä ei voi rykäistä kerralla käyntiin, hän sanoo.

Marraskuun puolivälissä aloitetut viikonloppupäivystyksen ovat osoittaneet, että sosiaali- ja kriisipäivystysyksikölle on tarvetta.

– Olin itse töissä toissa viikonloppuna päivävuorot eli aamukahdeksasta iltakahdeksaan, ja koko ajan oli töitä. Yötikin ovat olleet työllistäviä. Kotikäyntejä on tehty alueella myös jonkun verran, Sirpa Salmivaara kertoo ja sanoo, että yksikkö huolehtii myös joulun ja uudenvuoden päivystyksistä.

– Koko ajan lisäämme yksiköstä tulevan työn määrää. Se vapauttaa henkilöstöä sosiaalityöhön kunnissa arkena, hän jatkaa.

Suurin osa työstä on neuvontaa ja ohjeistusta, joka tapahtuu puhelimella, mutta jos tehtävä vaatii lähtemisen kuntaan, työpariksi on otettu tässä vaiheessa vielä takapäivystäjä kunnasta.

Sosiaali- ja kriisipäivystysyksikössä on yhteensä yhdeksän vakanssia, joista viisi on sosiaalityöntekijöitä ja neljä psykiatrista virkaa.

