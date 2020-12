Hyviä ja vielä parempia uutisia – Ismo Kunelius nostaa Päätoimittajalta-palstalla esille positiivisia uutisia Ylivieskasta ja naapurikunnista

Viime kuukaudet olemme kahlanneet enemmän ja vähemmän ikävien uutisten suossa, mutta joulun alla on alkanut näkyä pieniä valonpilkahduksiakin.

Keskiviikon Kalajaskassa on parikin uutista, jotka eivät vielä välttämättä lupaa parempia aikoja, mutta ainakin ne antavat toivoa.

Ensimmäinen positiivinen uutinen tuli Ylivieskan kaupunginhallituksen maanantain kokouksesta. Hallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi sopimusluonnosta, jolla kaupunki pyrkii vauhdittamaan Taanilan alueelle suunnitellun uuden kauppa- ja liikealueen toteutumista.

Kyseessä on WasaGroup-konsernin kanssa neuvoteltu aluekehityssopimus, jonka tavoitteena on löytää maksimissaan 25 000 neliön suuruiseen erikoiskaupan suuryksikköön yritykset.

Ison kauppakokonaisuuden toteutuminen on vielä monen mutkan takana, mutta ainakin kohteen sijainnin Savontien ja Ouluntien risteyksessä luulisi olevan yksi vetovoimatekijä. Samalla se jakaisi Ylivieskan liike-elämän rakentamista myös muualle kuin Savariin.

Toinen tiistaina saatu hyvä uutinen tuli peruspalvelukuntayhtymä Kalliolta. Ylivieskassa, Nivalassa, Alavieskassa ja Sievissä toimiva yhtymä tiedotti, että sen kunnissa ei ole alkuviikon aikana todettu uusia koronatartuntoja.

Kallion tartuntalukemat pääsivät välillä nousemaan jo huolestuttavan suuriksi, mutta nyt on ollut hiljaisempaa. Ainakin tiistai-iltapäivään mennessä uusia tartuntoja ei tällä viikolla ollut.

Myös tartuntojen määrää 100 000 ihmistä kohti eli koronaviruksen ilmaantuvuusluku on laskenut Kallion alueella viikon takaisesta. Viime viikolla ilmaantuvuusluku neljäntoista edeltävän vuorokauden ajalta oli 114, kun vastaava luku oli edellisellä viikolla 156.

Ilmaantuvuusluku on edelleen huomattavan korkea. Sen kääntyminen laskuun on kuitenkin Kallion mukaan rohkaiseva merkki siitä, että koronatilanne alueella on kehittymässä parempaan suuntaan.

Toivon mukaan kyse on nyt siitä, että Pohjois-Pohjanmaalla annettujen viruksen leviämisvaiheen suositusten tulokset alkavat näkyä tartuntamäärissä.

Suunta on oikea, mutta maali on vielä kaukana. Sinne pääseminen edellyttää meiltä kaikilta sinnikkyyttä sekä sitä, että meistä jokainen hoitaa oman osansa koronakamppailussa.

Ismo Kunelius

ismo.kunelius@kalajokilaakso.fi