"Rohkaiseva merkki siitä, että koronatilanne on Kallion alueella kehittymässä parempaan suuntaan" – Ei uusia tartuntoja alkuviikon aikana

Ylivieskassa, Nivalassa, Alavieskassa ja Sievissä toimiva peruspalvelukuntayhtymä Kallio tiedottaa, että sen alueella ei ole todettu uusia koronavirustartuntoja alkuviikosta.

– Maanantaina Kallion alueella ei todettu uusia koronavirustartuntoja. Uusia tapauksia ei toistaiseksi ole vahvistettu myöskään tänään, tiedotti Kallio tiistaina iltapäivällä.

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku on Kalliossa laskenut viikon takaisesta. Viime viikolla ilmaantuvuusluku neljäntoista edeltävän vuorokauden ajalta oli 114, kun viikolla 49 vastaava luku oli 156.

– Ilmaantuvuusluku 114 on yhä huomattavan korkea, ja korkeampi kuin Pohjois-Pohjanmaalla keskimäärin. Ilmaantuvuuden kääntyminen laskuun on kuitenkin rohkaiseva merkki siitä, että koronatilanne on Kallion alueella kehittymässä parempaan suuntaan. Ilmaantuvuusluku tarkoittaa tartuntojen määrää 100 000 ihmistä kohti, ilmoittaa Kallio tiedotteessaan.

Kallio myös ohjeistaa ihmisiä koronan suhteen:

– Jokainen alueemme asukas voi osaltaan torjua viruksen leviämistä noudattamalla huolellisesti hygieniaohjeita ja voimassa olevia suosituksia. Hyvä käsi- ja yskimishygienia, turvaetäisyyksien noudattaminen sekä maskin käyttö ovat tehokkaita keinoja viruksen leviämisen estämiseksi. Sairaana tulee jäädä kotiin ja välttää lähikontakteja. Jos sinulla on hengitystieoireita, hankkiudu herkästi koronatestiin.