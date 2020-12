Ylivieskassa, Sievissä ja Haapavedellä uusia koronatartuntoja viikonlopun aikana THL:n koronakartalla

Ylivieskassa, Sievissä ja Haapavedellä oli viikonlopun aikana uusia vahvistettuja koronatartuntoja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronakartan päivityksissä.

Ylivieskasta lisättiin koronakartalle lauantaina kolme tartuntaa ja kaupungin covid-19 tartuntojen yhteismäärä on 49. Haapavedellä tuli lisäystä lauantaina ja sunnuntaina ja Haapaveden tartuntamäärä koronakartalla on 12. Myös Sieviin tuli molempina päivinä uusia varmistettuja koronatapauksia ja Sievin luku on nyt 14.

Lisäksi alueelta ovat THL:n koronakartalla Nivala 26:lla, Kalajoki kahdeksalla, Oulainen yhdeksällä ja Reisjärvi 12:lla tartunnalla.

Varmistettujen tautitapausten määrä Suomessa oli sunnuntaina 30 810, jossa oli 360 lisäys edellispäivästä.