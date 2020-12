Otatko koronarokotteen? Kas siinäpä kysymys, joka räjäytti somen – Katso täältä viikon somekommentteja Kalajaskan Facebookista

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kala Jaska on Kalajokilaakson virallinen facebook-sivusto, jonne päivitämme joka päivä lehden nettijulkaisuja sekä ajankohtaisia puheenaiheita. Tämän(kin) viikon kommentoidun aihe oli koronavirus.

Perjantaina kysyimme, aikovatko ihmiset ottaa koronarokotteen ja vastauksia alkoi tulvia. Mielipiteitäkin oli moneen lähtöön. Tässä niistä muutamia:

– En. Liian nopeasti markkinoilla ja jos sairastettu korona ei tuo immuneettiä, miten rokote tuo?

– Samaa mietitty täälläkin.

– Ystäväni sairasti maaliskuussa, hänellä kyllä oli vielä viimeviikolla immuunivaste.

– Koronan sairastaminen aiheuttaa vasta-aineiden tuotantoa. Mitä vakavammin sairastettu tauti, sitä enemmän vasta-aineita ja sitä pidempi immuniteetti. Rokote opettaa kehon tuottamaan vasta-aineita koronaviruksen pintaproteiinia vastaan.

Rokote ei tule liian nopeasti markkinoille. Suurin osa uusien rokotteiden hitaudesta johtuu vaadittavan byrokratian määrästä ja hakemusten käsittelyn hitaudesta. Koronarokote on nyt sattuneesta syystä otettu näissä prosesseissa jonon ohi ja selvinnyt siksi nopeammalla byrokratialla.

Toinen, mihin kuluu aikaa, on rokotteen testaaminen. Siinä on kolme vaihetta, joista kolmannessa on kymmeniä tuhansia osallistujia per rokote – tässä tapauksessa siis yhteensä satoja tuhansia, kun eri firmat tekevät omia rokotteitaan. Sikainfluenssarokotteen kohdalla kolmas ja laajin testausvaihe jätettiin pois ennen rokotteen hyväksymistä ajan säästämiseksi. Koronarokotteiden kohdalla näin ei tehdä. Jos olisi tehty, meillä olisi ollut rokote jo syksyllä. Se olisi kuitenkin ollut vähemmän tutkittu, joten varmaan parempi näin.

Lisäksi koronarokotteen valmistumista on nopeuttanut se, että vähän erilaisia koronaviruksia, ensin sarsia ja sittemmin mersiä, vastaan alettiin kehittää rokotteita jo 2000-luvun alkupuolella. Nämä taudit eivät kuitenkaan onneksi levinneet kovin tehokkaasti, eikä rokotteita tarvinnut kehittää loppuun asti. Uuden koronan kanssa kuitenkin päästiin aloittamaan siitä, mihin viimeksi jäätiin, jolloin aikaa säästyi.

Rokote ei siis tule tavallista nopeammin siksi, että se olisi huonosti tutkittu. Se myös toimii. Sitä sen sijaan ei vielä tiedetä, tuleeko koronasta kausittainen vitsaus, jonka vuoksi rokote pitäisi ottaa joka vuosi uudestaan kuten influenssan kanssa. Selätetään nyt tämä tällä hetkellä riehuva pandemian kuitenkin ensin.

– Tottakai! Jotkut sanoo, että ei myrkkyjä anna pistää. Mutta jos sairastuu koronaan vakavammin, niin myrkkyjä joudutaan pistään enemmän sen hoidossa.

– Ilman muuta otan. Tämä on yhteinen asia, että päästään ulos tästä pandemiasta. Ottamalla rokotuksen, kantaa vastuuta myös toisista!

– En ota, sevverran vittumainen oon ettei koronapasilli uskalla minnuun istua.

– Kyllä otan, yhteisvastuu, muuten korona ei taitu.

– Kyllä! Haluan kantaa vastuuni läheisenä, kanssaihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä. Riskeistä huolimatta! Tehdään se, mikä voidaan.

– Ehdottomasti kyllä. Kun mahdollisimman moni ottaa rokotuksen, saadaan laumaimmuniteetti.

– En näitä ensimmäisiä, odottelen Rajaniemen Hannun rokotetta.

– Aion ottaa ja toivottavasti kaikki muutkin. Olen riskiryhmässä ja kyllästynyt tähän karanteeniin.

– Varmaan sitten jossain kohtaa, kun oma vuoro tulee, jos ei sitä ennen keskeytetä rokotuksia sivuvaikutusten tai haittavaikutusten takia.

– Jos ei ilmene maailmalta mitään vakavia tuon rokotteen sivuvaikutuksia, niin riskiryhmäläisenä otan rokotteen.

– En ota en tarvii ei ole muillekaan pöpöille tarvinnut.

– Otan ehdottomasti heti kun mahdollista. En pelkää rokotteenottoa. Muuten ei pandemiaa saada kuriin.