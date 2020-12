Suomi voi lisätä maataloustuotantoaan ottamalla lisää peltoa rehun ja ruuan tuotantoon – Tätä mieltä on Erkki Raudaskoski lukijoiden palstalla

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Suomen käytössä oleva peltoala on 2,3 miljoona hehtaaria. Maamme saa EU-tuen koko tästä alasta, vaikka siitä on vuosittain viljelyssä vain kolmannes, noin 760 000 hehtaaria.

Euroopan Unioni haluaa toimillaan varmistaa sen, että ruoka ei lopu ainakaan viljelyalan supistumisen vuoksi.

Ruoka ei lopu suomalaisilta, vaikka se loppuu kansainvälisestä kaupasta. Meillä yrittäjät tuovat ruokaa Etelä-Amerikasta saakka, vaikka oma ruoka riittäisi. Osa siitä jääkin käyttämättä.

Tuontiruuan puhtaudesta ei huolehdita. Sen mukana saatetaan saada vakaviakin tauteja. Puhtaassa kotimaisessa ruoassa pitäytyminen vaatii lainsäädäntöä. Sitä odotamme päättäjiltä, ja siinä on eduskunnalle ja hallitukselle tärkeä lähiajan tehtävä.

Elämme ilmastonmuutoksen aikaa, mistä kertoo aavikoituminen sekä Afrikassa että Australiassa. Suomessa ei ole vielä tätä ongelmaa, vaan toistaiseksi olemme vain hyötyneet ilmaston lämpenemisestä. Napa-alueelle on muodostunut koko arktisen alueen kiertävä vihreä metsää kasvava kaulus.

Sillä alueella kasvavat Suomen hyvätuottoiset metsät pohjoisinta Lappia myöten. Niistä saa raaka-aineensa Pohjois-Suomen metsäteollisuus – sahat ja paperi- sekä selluteollisuus. Ilmaston lämpenemisestä hyötyy myös maatalous, jota sitäkin harjoitetaan Pohjois-Lappia myöten.

Niin kauan kuin maa pysyy kasvipeitteisenä sillä ei ole kuivumisvaaraa. Kasvillisuus aiheuttaa alueellaan sateitten synnyn. Meillä sataa vuosittain 500–700 milliä. Tämä määrä riittää metsillemme, joita on runsaat 70 prosenttia kokonaispinta-alasta.

Muu ala on vesistöjä, kosteikkoja, peltoja, luonnonpuistoja ja korkeita mäkialueita. Kasvuvaiheessa olevat metsät ja muukin kasvusto nostavat ilmakehään pienhiukkasia, aerosoleja. Vesisumuun joutuessaan ne sitovat ympärilleen kosteutta ja putoavat painavina maahan.

Tässä ketjussa tarvitaan myös ihminen yhtenä osatekijänä huolehtimaan siitä, että maa pysyy kasvipeitteisenä. Hakkuiden jälkeen aukot on saatava uudelle kasvulle joko istuttamalla tai kylvämällä. Meillä on puistoalueita, joiden ikääntynyt puusto alkaa kuivua, aerosolituotanto loppuu ja samalla kasvu tyrehtyy. Puu poistaa rungostaan kasvutapahtumassa käytössä olleen hapen, jota me jatkuvasti hengitämme. Hiili jää puun runkoon pysyväksi rakennusaineeksi. Hiilen sitominen on yksi kasvavien metsien tärkeä tehtävä.

Puun kasvutekijät ovat ilman vesi- ja hiilidioksidipitoisuus sekä auringon valo ja lämpö. Lehtien ja neulasten välityksellä kosteus ja hiilidioksidi kasvattavat valon ja lämmön läsnä ollessa puumassaa. Kasvua tapahtuu jo viiden asteen lämmössä. Meillä kesän runsas päivänvalo, lämpö ja sateet pitävät yllä kasvua. Maan talvinen routa tappaa taudinaiheuttajia.

Puilla on omat sairautensa, joilta ei aina voida välttyä. Koivunruoste on sienitauti, joka kellastuttaa koivunlehdet; kasvu hidastuu ja kuutiomäärät jäävät pieniksi. Kuusella ja männyllä on omat sienitautinsa, ja niidenkin paras vastustaja on talvinen routa. Ilmastonmuutos ei ole meillä niin pitkällä, etteikö Suomessa olisi kirpeitä pakkasiakin. Saamme toistaiseksi nauttia hyvästä kasvusta ja muista lämpenevän ilmaston hyvistä puolista. Karhu on kuitenkin jo tuolla etäämmällä vastassa.

Sienet eivät ole pelkästään kasvien pahantekijöitä. Puiden ja kaikkien kasvien juuristoihin on kasvanut sienirihmastoja. Ne nostavat maasta veden ja ravinteet kasvien käyttöön.

Kasvi saa maasta tarvitsemansa hivenaineet ja suolat. Maaperän sienet ja mikrobit ovat kaikelle elolliselle välttämättömiä. Ellei niitä olisi, maankuori olisi paljas eikä täällä olisi ihmisiäkään. Sienet hallitsevat kaikkea elämää.

Meillä Suomessa on riittävästi peltoa, jolla voidaan tuottaa ruokaa ihmisille ja rehua eläimille. Sen varaan voitaisiin markkinoiden avautuessa perustaa myyntituotantoakin. Ihmisten tehtävänä on pitää metsät ja pellot tuotantokunnossa. Tehtävä on vaativa. Sitä eivät vastoinkäymiset, koronakausikaan, saa estää.

Erkki Raudaskoski

Rovaniemi