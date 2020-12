Rauhankone joulupukin konttiin – Tällaisen toiveen heittää Kalle Lehtonen lukijoiden palstalla

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kalajoella syntynyt tekoälytutkija Timo Honkela, nyt edesmennyt, kirjoitti kirjan ”Rauhankone”, jonka tavoitteena on kehittää tekoäly niin aukottomaksi, että se voi käsitellä ongelmia, miten ratkaisut olisivat ihmiskunnan näkökulmasta mahdollisimman parhaita.

On käynnissä tekoälyn puheenymmärtämisen kehittäminen. Siinä tärkeintä on sanojen merkityksen ymmärtäminen, esimerkiksi ”aitoja aitoja aitoja aitoi”. Siksi puhetta on oltava paljon ja kielten kääntäminen on suurin ongelma. Kielimuurin kaataminen on Rauhankoneen yksi päätehtävä, että kansat ymmärtäisivät toisiaan.

Sotiminen on kuin tämä koronapandemia. Niin kauan kun jossain soditaan, on se vaarassa levitä. Aina löytyy eri osapuolille kannustajia, eikä sotimista vastaan ole rokotetta. Ihmiskunnan hallinnan vanha totuus ”hajota ja hallitse ja hyökkäys on paras puolustus” olivat Trumpin ohjenuora. Amerikka ensin on kansallisuusmielisten motto, joka on levinnyt viruksen tavoin.

Koronavirus iski takaisin. Niin kauan kuin on paikkoja, joissa virusta ei saada kuriin, siellä se on valmiina maailman uudelleen valloitukseen.

Meidän on vedettävä kaikki maailman valtiot pois köyhyydestä, istutettava demokratia ja tasa-arvo, maksoi mitä maksoi. Ellei näitä toimia tehdä on tämänhetkinen pakolaisongelma on vasta alkusoittoa.

Suomeenkin on rakenteilla kvanttitietokone, jonka osia tulee vuosien mittaan kaikkien käyttöön, niin kuin google. Tietokone voi kiistattomasti antaa ongelmiin ratkaisun, kukaan ei voi väittää sitä valemediaksi. Näin tulee keskusteluun asiakeskeisyys, eikä joistain asioista toista mieltä olevista tule vihollisia.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Ongelma on tietoinen valehtelu ja puheen tahallaan väärin ymmärtäminen. Väittely siitä, milloin, miten ja miksi on sanonut, vie ajan. Itse asiasta keskustelu jää vähemmälle.

Maailman valtioilla ei ole hyökkäysvoimia, ainoastaan puolustusvoimia. Silti soditaan. Näihin voimiin käytetään keskimäärin 2–3 prosenttia valtioiden bruttokansantuotteesta, rauhankoneella olisi hommia.

Voittiko toisessa maailmansodassa joku? Saksa ja muutkin Euroopan maat kärsivät valtavia vahinkoja. Syyrian, Irakin, Libyan Afganistanin ym. sotien vahingot maksetaan porukalla, kuka niissä on voittanut ja mitä?

Timon mukaan rauhantyö on aloitettava lapsesta asti. Lapsella on heti syntyessään geeniperimässä aggressiivisuutta. Lapsi hakee huomiota olemalla niin sanottu pahankurinen. Ohitettaisiin nämä naureskellen kiinnittämättä niihin mitään muuta huomiota, ei palkittaisi pahaa, hyvä palkittaisiin heti.

On meneillään ”hyvin sanottu ja ERÄ-tauko” -kampanja, jolla pyritään keskusteluista vähentämään aggressiivisuutta. Samat neuvot pätevät niin aikuisille kuin lapsillekin.

Toivon että joulupukki toisi monille Timo Honkelan kirjan Rauhankone. Itse ostin sen e-kirjana. Kirjaa lukiessa pitää olla hereillä ja pohtia kirjan sanomaa. Hankin kirjan puoli vuotta sitten, vielä on lähes sata sivua lukematta. Joulurauhaa kaikille!

Lehtosen Kalle

Ylivieska