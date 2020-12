Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Maastohiihdon SM-viikonloppu Pyhäjärvellä siirtyy uuteen ajankohtaan. Helmikuun ensimmäiselle viikonlopulle ajoitetut kilpailut siirtyvät maailmancupin kalenterimuutoksien vuoksi.

Ruotsin Ulricehamin maailmancupin osakilpailut siirtyivät tammikuun puolivälistä helmikuun ensimmäiselle viikonlopulle, jolloin Suomessa oli tarkoitus hiihtää SM-mitaleista. Suomen ja Ruotsin Hiihtoliitot kävivät yhteistyössä FIS:n kanssa keskustelua kilpailukokonaisuudesta ja kalenterimuutoksista. Suomen Hiihtoliitto ja Pyhäjärven kisajärjestäjä reagoivat tilanteeseen nopeasti ja siirsivät SM-hiihdot hiihdettäväksi 12.–14. helmikuuta.

Järjestäjäseura Pohti Ski Teamin Kauko Tikkanen kertoi siirron tapahtuneen ongelmitta.

– Meillä on notkea organisaatio, tarkasteltiin tätä täysin positiivisen kautta. Olemme olleet viikon mittaan tiiviisti yhteyksissä Suomen Hiihtoliiton kanssa. Siirto oli täysin ymmärrettävä ja pystyimme myös ennakoimaan tilannetta, Tikkanen kertoo Hiihtoliiton tiedotteessa.

Kisajärjestelyt ovat hyvin aikataulussa ja Pyhäjärvellä päästään hiihtämään hyvissä puitteissa.

– Stadion ja radat on uusittu vastikään ja meillä on esimerkiksi uudet valaistukset. Lumiolosuhteisiin on varauduttu ja meillä on valmius myös siihen, mikäli lunta ei taivaalta tulisi. Olosuhteet on turvattu, toteaa Tikkanen.

Pyhäjärven kilpailuohjelmassa on perinteisen parisprintit, vapaan normaalimatkat ja perinteisen sprintit.