Kalajokilaakso 30 vuotta sitten: "Sairaalapiirisodan" päätös ja ydinjätteen loppusijoituspaikan etsintä Sievistä ykkösuutisina

Perjantaina 14. joulukuuta 1990 Kalajokilaakson pääuutissivulla uutisoitiin puoli vuosikymmentä jatkuneen "sairaalapiirisodan" päättymistä. Ylivieskassa allekirjoitettiin tuolloin Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin käyttöä koskeva sopimus.

Hoitosopimuksen allekirjoittivat Keski-Pohjanmaan- sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit sekä Kalajokilaakson kuntien edustajat.

Sopimus turvasi sen, että Kalajokilaakson kunnat saivat entiseen tapaan Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin palveluja. Sopimus oli tarpeen tehdä, sillä 1991 vuoden alusta tuli voimaan erikoissairaanhoitolaki, jonka mukaan Kalajokilaakson kunnat saattoivat olla jäseniä vain Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä.

– Sopimus on toistaiseksi voimassa eli tavallaan tämä liittomme on "ikuinen". Pääsemme hyvin lähelle sitä kaksoisjäsenyyttä, mitä me Kalajokilaakson kunnat tavoittelemme. Emme tosin enää ole Keski-Pohjanmaan piirin hallinnossa. Sillä ei ole väliä, koska kyllä piirin taloudellinen ja järkevä hoitaminen on myös sinne hallintoon jäävien etu, Nivalan kunnanjohtaja, Kalajokilaakson talousalueen liiton toiminnanjohtaja Paavo Karttunen totesi.

Kalajokilaakson kunnilla olisi ollut lakiin pohjautuva oikeus käyttää 10 vuoden siirtymäkauden ajan Keski-Pohjanmaan palveluja, mutta tuon jälkeen tilanne olisi ollut avoin. Näin ollen haluttiin tehdä hoitosopimus.

Tuohon aikaan etsittiin Olkiluodon Loviisan ydinvoimalassa käytetylle uraanille kotimaista loppusijoituspaikkaa kuudelta eri alueelta. Nämä olivat Sievin Syyry, Hyrynsalmen Veitsivaara, Kuhmon Romuvaara, Äänekosken Kivetty, Eurajoen Olkiluoto ja Loviisan Hästholmen.

Kalajokilaakson uutisen mukaan tuolloin ydinjäte vietiin silloiseen Neuvostoliittoon loppusijoitettavaksi, ja ydinjätettä oli myös välivarastossa Olkiluodossa.

Kalajokilaakso uutisoi, että Teollisuuden Voima Oy (TVO) oli aloittanut Sievin Syyryssä sijaitsevalla tutkimusalueella kallioperätutkimuksen viimeiseen vaiheen. Kairausreikiin sijoitettiin tulppia, joiden väliin jäävillä osuuksilla mitattiin kalliossa virtaavan pohjaveden paine. Mittausta oli tarkoitus jatkaa Syyryssä vuoden ajan ja tuloksia odotettiin vuodelle 1992.

Tämän jälkeen oli tarkoitus tehdä välitilinpäätös tutkimusta ja rakentaa lopulliset sijoitusmallit kullekin alueelle. Tämän jälkeen piti käynnistämän yksityiskohtaiset sijoituspaikkatutkimukset 2–3 paikkakunnalla. Loppusijoituspaikka oli tarkoitus valita vuonna 2000.

Kerrottakoon myöhemmistä vaiheista, että Posiva Oy sai vuonna 2015 valtioneuvoston luvan ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamiselle Olkiluotoon. Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimalaitoksilla syntyneen käytetyn polttoaineen loppusijoitus suomalaiseen peruskallioon on tarkoitus aloittaa 2020-luvun alkupuolella. Posiva aloitti kapselointilaitoksen rakentamisen 2019.

Posivan tytäryhtiö Posiva Solutions Oy solmi 2016 Fennovoiman kanssa kymmenvuotisen sopimuksen Hanhikiven ydinvoimalaitoksen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen suunnittelemiseksi. Fennovoima nimesi tuolloin kaksi vaihtoehtoista paikkaa omalle loppusijoituslaitokseelleen: Eurajoen ja Pyhäjoen.

