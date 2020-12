Uusia koronatartuntoja Ylivieskassa, Haapavedellä ja Haapajärvellä – THL julkaisi torstaina 840 uutta tartuntaa, joista yli puolet oli päivää vanhempia

Kala- ja Pyhäjokilaaksossa varmistettujen koronatartuntojen määrä kasvoi myös torstaina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronakartan päivityksessä. Määrät ovat kuitenkin pienempiä kuin viime aikojen pahimpina päivinä.

Ylivieskassa nousi THL:n koronakartalle torstaina kaksi uutta tartuntaa ja yhteismäärä on nyt 46. Lisäksi Haapavedelle tuli yksi tartunta lisää ja Haapavesi näkyy nyt THL:n kartalla yhdeksällä varmistetulla tartunnalla.

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne tiedotti keskiviikkona, että Haapajärvellä on todettu yksittäinen koronavirustartunta. Tartunnan saanut on eristetty ja altistuneet on määrätty karanteeniin. Tartunta ei liity lähialueen tartuntaketjuihin. Haapajärvi ei näy THL:n koronakartalla, jossa julkaistaan vähintään viiden tartunnan paikkakunnat.

Muissa alueen kunnissa tilanne on THL:n tilastoissa ennallaan. Sievin tartuntojen kokonaismäärä koronakartalla on 10 ja Nivalan 24. Lisäksi alueelta ovat THL:n koronakartalla Kalajoki kahdeksalla, Oulainen yhdeksällä ja Reisjärvi 12:lla tartunnalla.

Torstaina 10. joulukuuta tartuntatautirekisteriin ja sitä myötä koronakartalle raportoitui takautuvasti 470 koronatapausta. Tapaukset on todettu ajalla 2.–8. joulukuuta.

Takautuvien tapausten vuoksi kartalle ilmestyi torstaina 840 tartuntaa ja Suomen koronatapausten määrä on epidemian alusta saakka laskettuna nyt 29 572.

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä kokoontui tiistaina arvioimaan alueen koronaepidemiatilannetta. Ryhmä ei antanut tällä viikolla uusia koronaan liittyviä suosituksia. Viime viikolla julkistettujen leviämisvaiheen suositusten vaikutusten odotetaan alkavan näkyä tilastoissa viikon loppupuolella.

