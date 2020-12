"Omaishoito perustuu usein lähimmäisenrakkauteen ja tätä yhteiskuntamme valitettavasti käyttää hyväkseen" – Omaishoitajien tilanne Kalliossa huolestuttaa kirjoittajia lukijoiden palstalla

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio on tänä vuonna muuttanut omaishoidontuen kriteereitään ja sen vuoksi monelta jo vuosiakin omaishoidontukea saaneelta on tuki nyt lakkautettu kesken vuoden. Tämä on poikinut runsaasti yhteydenottoja alueen omaishoito- ja muistiyhdistyksiin. Omaishoitajat kokevat oikeutetusti olonsa petetyiksi ja tekemänsä työn aliarvostetuksi.

Ymmärrämme hyvin, että kuntien jatkuvasti tiukkeneva taloudellinen tilanne pakottaa tekemään vaikeitakin ratkaisuja. Omaishoidosta säästäminen on kuitenkin kaikkea muuta kuin taloudellista pitkällä tähtäimellä.

Kelan tutkija Sari Kehusmaan mukaan omaishoidontukea olisi taloudellisesti perusteltua maksaa nykyistä useammalle, sillä tuen menot ovat pieni siivu aikaansaaduista säästöistä. Ilman omaisia ikäihmisten hoidon menot olisivat koko valtakunnan tasolla joka vuosi 2,8 miljardia euroa nykyistä suuremmat. Säästöjä syntyy varsinkin palveluasumisesta ja laitoshoidosta, mutta myös terveydenhuollosta, sillä omaisten hoitamien ikäihmisten sairaalajaksot ovat selvästi lyhyempiä.

Omaishoito perustuu usein lähimmäisenrakkauteen ja tätä yhteiskuntamme valitettavasti käyttää hyväkseen. Tuen saajia pudotetaan pois tuen piiristä, mutta silti he suurella todennäköisyydellä edelleen hoitavat omaisensa.

Kysymys ei ole pelkästään omaishoidontuen rahallisesta merkityksestä omaishoitajalle, vaan palveluista, jotka omaishoitosopimus mahdollistaa, mm. vapaapäivät. Näin ollen riski omaishoitajan uupumiselle kasvaa huomattavasti. Tokikin sosiaalihuoltolain perusteella kunta voi järjestää läheistään hoitavalle henkilölle vapaapäiviä sekä alle vuorokauden pituisia virkistysvapaita ilman omaishoitosopimustakin. Toivommekin, että Ppky Kalliossa nyt omaishoidontuen piiristä pudonneiden kohdalla käytetään edes tätä mahdollisuutta.

Pitkällä aikavälillä omaishoitojärjestelmän epäkohdat ja epävarmuus saattavat johtaa myös siihen, että kiinnostusta ryhtyä omaishoitajaksi ei ole. Tämä kiihdyttäisi palvelumenojen kasvua.

Toivotamme kaikille läheisistään huolta pitäville jaksamista. Me tiedämme työnne määrän ja raskauden, sekä myös sen rakkauden, joka auttaa teitä jaksamaan. Arvostamme teistä jokaista.

Ja kaikille muille muistutuksena:

”Maailmassa on vain neljänlaisia ihmisiä;

heitä, jotka ovat olleet omaishoitajia,

heitä, jotka ovat omaishoitajia,

heitä, joista tulee omaishoitajia ja

heitä, jotka tarvitsevat omaishoitajia.” (Rosalynn Carter)

Arja Taka-Eilola

OmaisOivaohjaaja, Jokilaaksojen omaishoitajat ja läheiset ry

Mirja Hynninen

Muistiasiantuntija, Suomenselän Muisti ry